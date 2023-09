Nuova controversia sulla valutazione: Lionel Messi dovrebbe essere valutato 99 nella EAFC?

Lionel Messi, il giocatore di punta del club MLS Inter Miami, ha fatto scalpore sin dal suo arrivo quest'estate. Con un record impressionante di 11 gol e quattro assist in sole 11 partite, Messi ha portato la sua squadra al successo in Coppa delle Leghe. Tuttavia, sembra che ci siano alcune controversie riguardo alla sua valutazione dei giocatori nel gioco EAFC.

Attualmente, Messi ha un punteggio di 90 nel gioco, il che ha suscitato molto scalpore tra fan e giocatori. Per la prima volta dal 2007, non è il giocatore con il punteggio più alto, perdendo quel titolo contro Cristiano Ronaldo. In risposta a ciò, l'account di gioco della MLS si è rivolto a Twitter per esprimere la propria opinione secondo cui Messi dovrebbe avere una valutazione di 99.

Da quando è arrivato all'Inter Miami, la presenza di Messi ha raccolto un'immensa popolarità per la squadra MLS. Ciò ha attirato l'attenzione di superstar di altri sport e persino di celebrità come LeBron James e Selena Gomez, che hanno assistito alle partite dell'Inter Miami per intravedere l'icona del calcio.

Nella recente partita della MLS contro lo Sporting Kansas City, vinta dall'Inter Miami 3-2, Messi non era presente. Tuttavia, la sua influenza sulla squadra era ancora evidente poiché teneva sotto controllo le loro prestazioni e inviava loro un messaggio di congratulazioni dopo la partita. La sua assenza è stata avvertita dai giocatori, ma hanno riconosciuto che la sua presenza nella squadra porta fiducia e motivazione per dare il massimo.

Nonostante i suoi impegni con il club, Messi eccelle anche sulla scena internazionale. Ha segnato uno spettacolare calcio di punizione nella partita di apertura della Coppa del Mondo FIFA dell'Argentina contro l'Ecuador e si prevede che giocherà un ruolo chiave nella prossima partita contro la Bolivia.

Anche se non è insolito che i giocatori vedano un calo delle loro valutazioni con l'età, il dibattito sulla valutazione di Messi nell'EAFC continua. I fan e l'account di gioco della MLS credono che meriti una valutazione di 99, a dimostrazione delle sue eccezionali capacità e delle sue recenti prestazioni. Resta da vedere se gli sviluppatori del gioco terranno in considerazione questo feedback per i futuri aggiornamenti.

Definizioni:

– EAFC: EAFC sta per EA Football Club, il servizio online e la comunità virtuale per i giochi EA Sports.

– Leagues Cup: un torneo che coinvolge squadre della Major League Soccer (MLS) e della Liga MX, il massimo campionato di calcio messicano.