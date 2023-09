Esplorando la missione secondaria "Primo contatto" a Starfield

L'attesissimo gioco Starfield non è solo pieno di panorami mozzafiato e un gameplay coinvolgente, ma offre anche ai giocatori una miriade di missioni da intraprendere. Una delle missioni secondarie più straordinarie scoperte finora è "Primo contatto", che coinvolge una nave piena di individui bloccati in orbita attorno a un pianeta.

Per iniziare la missione "Primo contatto" a Starfield, i giocatori devono recarsi a Porrima II nel sistema stellare di Porrima. Lì incontreranno l'equipaggio della ECS Constant, che si ritroverà fuori dal tempo e dal luogo. I fan di Star Trek potrebbero tracciare parallelismi con l'episodio "The Neutral Zone" della prima stagione di The Next Generation.

Prima di immergersi nella missione, si consiglia di completare la seconda parte di un'altra missione chiamata "Unearthed". Sebbene non sia un prerequisito per "Primo Contatto", il completamento di "Unearthed" fornisce preziose informazioni sulla storia umana del gioco, migliorando l'esperienza narrativa di "Primo Contatto".

All'arrivo nell'orbita di Porrima II, i giocatori riceveranno un messaggio da un NPC di nome Jiro Sugiyama, che richiederà il loro aiuto per capire cosa sta succedendo sulla nave arenata. Una volta che i giocatori attraccheranno alla nave, apprenderanno che la ECS Constant è una nave coloniale che ha intrapreso il suo viaggio dalla Terra prima che l’umanità scoprisse i viaggi a velocità superiore alla luce. Nel corso di 200 anni, diverse generazioni hanno vissuto e sono morte a bordo della nave con la speranza di stabilirsi su Porrima II.

Per progredire nella missione, i giocatori devono poi recarsi al resort Paradiso sul pianeta e partecipare a una riunione del consiglio. Lungo la strada, avranno l'opportunità di interagire con i diversi membri dell'equipaggio che vivono sulla ECS Constant, incontrando anche un'aula piena di bambini.

Una volta raggiunta la sala del consiglio, i giocatori potranno assistere alle macchinazioni aziendali dei dirigenti del Paradiso. Vengono presentate loro tre opzioni: far diventare l'equipaggio della ECS Constant servitore a contratto su Porrima II, dotare la nave di un motore gravitazionale in modo che l'equipaggio possa trovare un altro posto in cui vivere, o uccidere l'intero equipaggio.

Per scegliere la prima opzione, i giocatori devono raccogliere materiali specifici e convincere il capitano della nave. La seconda opzione prevede il viaggio verso HopeTech sul pianeta Polvo per ottenere un motore gravitazionale e quindi preparare l'ECS Constant per la sua installazione. Per quanto riguarda la terza opzione, i giocatori si renderanno presto conto che i dirigenti non possono essere uccisi permanentemente.

"Primo contatto" è solo una delle avvincenti missioni secondarie di Starfield che immerge i giocatori in un universo ricco e dinamico. Con le sue trame intriganti e le diverse scelte, il gioco offre ore di intrattenimento per gli appassionati del genere fantascientifico.

