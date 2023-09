Domino's Pizza collabora con Elephant per la riprogettazione degli ordini digitali

By

Domino's Pizza ha scelto l'agenzia creativa IPG Elephant per rinnovare il suo ecosistema di ordinazione digitale. L'obiettivo della riprogettazione è modernizzare il processo di ordinazione e mostrare l'innovazione e la personalità del marchio Domino's. Elephant ha vinto l'affare dopo una revisione condotta da Pile & Company.

Il presidente di Elephant Cara DiNorcia ha dichiarato: “Domino's è sempre stato leader nella categoria e all'avanguardia nell'innovazione, soprattutto nello spazio tecnologico in cui ha aperto la strada all'ordinazione digitale. Ci piace collaborare con marchi ambiziosi che cercano di migliorare ancora. Lavorare con un marchio iconico come Domino’s per creare un cambiamento davvero significativo nella loro esperienza digitale è esattamente il tipo di sfida complessa che il nostro team ama affrontare”.

Gli ordini online di Domino rappresentano oltre l'80% della sua attività e il marchio desiderava un aggiornamento basato sulle aspettative emergenti dei consumatori riguardo alle esperienze di e-commerce. Elephant utilizzerà la sua esperienza nell'esperienza del marchio e del prodotto per garantire che il nuovo sistema di ordinazione migliori l'offerta attuale.

Christopher Thomas Moore, Chief Digital Officer di Domino, ha dichiarato: "Sebbene la nostra attività digitale sia fiorente e testiamo e ottimizziamo costantemente l'esperienza dell'utente, riteniamo che migliorare le nostre capacità di ordinazione digitale sia la migliore strategia per un successo continuo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i consumatori." con la tecnologia si evolve.” Moore ha affermato che Domino's è rimasta colpita dalle idee creative presentate da Elephant.

Il Chief Digital Officer di Domino ha inoltre aggiunto: "La combinazione dell'esperienza di Elephant e della nostra agenzia di riferimento, Work In Progress, ha sviluppato una visione e una strategia che miglioreranno le nostre esperienze digitali, rendendo il processo di ordinazione della tua pizza preferita ancora più magico". .”

La partnership tra Domino's Pizza ed Elephant mira a creare un'esperienza di ordinazione digitale migliore e più innovativa per i clienti di Domino.

