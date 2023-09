EA FC 24: sconti e risparmi sul preordine

EA FC 24, il prossimo capitolo della popolare serie di giochi di calcio, uscirà il 29 settembre su tutte le piattaforme. Tuttavia, questa volta, EA Sports ha eliminato il tag "FIFA" per la prima volta nella storia del franchise. Il gioco è ora disponibile per il preordine, offrendo ai giocatori la possibilità di risparmiare denaro sul proprio acquisto.

I giocatori possono scegliere di preordinare EA FC 24 sulla loro piattaforma preferita, incluso Nintendo Switch, e sono disponibili due diverse edizioni: Standard e Ultimate. In genere, EA Sports offre uno sconto per il preordine dei propri giochi, e questa volta non è diverso. Tuttavia, il potenziale risparmio è stato leggermente ridotto.

I giocatori che si abbonano a EA Play riceveranno uno sconto del 10% sul preordine della Ultimate Edition su tutte le piattaforme applicabili. Questo sconto si applica automaticamente anche ai membri di Xbox Game Pass poiché EA Play è incluso in PC Pass e Game Pass Ultimate.

I possessori di FIFA 23 riceveranno inoltre uno sconto del 10% sul preordine della Ultimate Edition. Tuttavia, va notato che questo sconto non è cumulabile con lo sconto sull'abbonamento EA Play.

Sebbene alcuni rivenditori possano offrire sconti più elevati sulla copia fisica del gioco, ciò può variare a seconda del luogo. Pertanto, si consiglia ai lettori di verificare con i rivenditori locali per trovare l'offerta migliore per loro.

Inoltre, tutti i membri di EA Play avranno l'opportunità di provare una prova di 10 ore del gioco a partire dal 22 settembre. Per gli abbonati a EA Play Pro, il gioco completo è già incluso nell'abbonamento.

Nel complesso, i giocatori hanno la possibilità di risparmiare denaro grazie agli sconti preordine e alle versioni di prova di EA FC 24. È un momento emozionante per i fan del franchise, poiché anticipano l'uscita dell'ultimo capitolo della serie EA FC.

