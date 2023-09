In un recente episodio del podcast Disruption Interruption, la conduttrice Karla Jo Helms incontra Chaitra Vedullapalli, co-fondatrice e CMO di Meylah, nonché co-fondatrice e presidente di Women in Cloud, per discutere di come sta interrompendo il servizio clienti attraverso il cloud go. soluzioni -to-market e partnership di co-vendita.

Vedullapalli sottolinea l'importanza di avere una mentalità di visibilità per gli amministratori delegati al fine di affrontare le sfide comuni che le aziende devono affrontare nel mercato digitale. Sottolinea la necessità di pazienza e strategie a lungo termine, ma sottolinea anche che la risposta a molti dilemmi è spesso qualcosa che le persone già conoscono.

Essendo lei stessa una disgregatrice, Vedullapalli spiega come lei e altri leader globali del MarTech stanno plasmando il mercato digitale e creando domanda in un mercato rumoroso. Sottolinea il ruolo chiave che le partnership svolgono nel successo a lungo termine, sottolineando la necessità di compatibilità con il modello di business, i valori e gli obiettivi di un'azienda.

Un ecosistema di partner, come definito da Forbes, è una rete di organizzazioni che collaborano per creare valore reciproco e per i propri clienti. Tuttavia, è fondamentale considerare attentamente la compatibilità per evitare impegni ineguali da parte delle parti interessate e altri passi falsi che possono portare al fallimento.

Attraverso Meylah, Vedullapalli e il suo team forniscono soluzioni go-to-market (GTM) per l'implementazione del marchio, aiutando le aziende svantaggiate ad accedere alla visibilità attraverso il cloud e alle piattaforme di co-vendita. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale, del cloud e dell’IoT, consentono agli imprenditori di prosperare nell’economia digitale.

Chaitra Vedullapalli è un leader aziendale riconosciuto e sostenitore dell'uguaglianza digitale. È attivamente coinvolta in varie organizzazioni e iniziative, tra cui Women in Cloud e conversazioni globali con le Nazioni Unite. La sua passione nel favorire la prosperità economica attraverso l'accesso alle soluzioni digitali è evidente nel suo lavoro.

Nel complesso, l'approccio di Vedullapalli alla rottura del servizio clienti evidenzia l'importanza delle partnership, delle strategie a lungo termine e di una mentalità basata sulla visibilità. Affrontando le sfide del mercato digitale e creando domanda attraverso soluzioni innovative, sta aprendo la strada affinché le aziende possano prosperare in un panorama in continua evoluzione.

