Gargoyles Remastered in arrivo su Nintendo Switch

Disney ha annunciato che Gargoyles Remastered, una versione rimasterizzata del popolare gioco a 16 bit, sarà disponibile su Nintendo Switch il 19 ottobre. Sviluppato da Vacuum Clip Studios, Gargoyles Remastered è basato sul cartone animato degli anni '90 ed è un platform 2D a scorrimento laterale.

La versione rimasterizzata presenterà un nuovissimo stile artistico disegnato a mano che ricorda da vicino lo stile visivo della serie animata. Comprenderà anche effetti sonori migliorati e funzionalità di accessibilità come la funzione di riavvolgimento. Queste aggiunte conferiscono al gioco un tocco moderno pur rimanendo fedele alle sue radici nostalgiche.

I giocatori assumeranno il ruolo di Goliath, leader dei Gargoyles, mentre intraprendono un viaggio lungo mille anni per proteggere il mondo dal malocchio di Odino. La storia del gioco porta i giocatori dall'antica Scozia, dove combattono i guerrieri vichinghi, alla moderna Manhattan, dove attendono orde implacabili di minacciosi robot.

Gargoyles Remastered offre un'esperienza coinvolgente con grafica, animazioni ed effetti sonori migliorati. I giocatori possono alternare senza problemi la grafica ispirata alla serie animata e la classica modalità a 16 bit che rimane fedele al gioco originale. Inoltre, la versione rimasterizzata include funzionalità moderne come obiettivi, riavvolgimento del gameplay e presentazione widescreen, consentendo ai giocatori di personalizzare la propria esperienza.

Anche la colonna sonora originale è stata rimasterizzata e ottimizzata per un'avventura più coinvolgente. Sia i fan della serie animata che gli appassionati di giochi retrò apprezzeranno il livello di dettaglio inserito in questo revival di Gargoyles.

Gargoyles Remastered sarà un gioco imperdibile sia per i fan del gioco originale Sega Genesis che per i nuovi arrivati.

