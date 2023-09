La Disney venderà ad Apple? L'interesse di lunga data di Bob Iger per il colosso tecnologico

Secondo diversi dirigenti Disney passati e presenti, si ipotizza che Bob Iger, l’amministratore delegato della Disney, abbia un “obiettivo finale desiderato” per rimanere amministratore delegato il più a lungo possibile e alla fine vendere l’azienda ad Apple. Questa speculazione nasce dalla stretta amicizia che si è sviluppata tra Iger e il fondatore di Apple Steve Jobs dopo che la Disney ha acquisito la Pixar nel 2006.

Nelle sue memorie, Iger ha rivelato che se Jobs fosse stato ancora vivo, probabilmente avrebbero discusso della possibilità di unire le loro aziende. Tuttavia, ci sono diversi ostacoli che dovrebbero essere superati per una fusione Disney-Apple, inclusa l’approvazione normativa e il fatto che Apple raramente effettua acquisizioni grandi quanto l’accordo Disney-Pixar.

L’attuale clima normativo, incentrato sulla repressione delle Big Tech, potrebbe rendere difficile l’approvazione di una mega-fusione come questa. Sono state intentate cause antitrust contro aziende come Amazon e Microsoft, sostenendo che sono monopoli. Inoltre, Google sarà processato per accuse di affari illegali.

Nonostante questi ostacoli, Iger ha ancora tempo per manovrare un’acquisizione importante. Il suo contratto come amministratore delegato della Disney è stato prorogato fino al 2026, ed è recentemente tornato in azienda dopo essere andato in pensione nel 2020. Dal suo ritorno, Iger ha intrapreso una politica di riduzione dei costi, compresi licenziamenti e una ristrutturazione a livello aziendale. Ha anche accennato alla possibilità di vendere asset non Disney, come ABC ed ESPN.

Sono circolate anche voci secondo cui la Disney potrebbe prendere in considerazione una nuova strategia per le sue proprietà televisive lineari, che sono state colpite dalla diminuzione del pubblico e dall'aumento dei tagli ai cavi. Tuttavia, l’attuale prezzo delle azioni Disney è stato scambiato a minimi mai visti in quasi un decennio, indicando potenziali sfide per l’azienda. Solo il tempo dirà se l'interesse di lunga data di Bob Iger per Apple si concretizzerà.

Fonti: CNBC, Vanity Fair