Scopri i saldi autunnali Samsung: aggiorna i tuoi elettrodomestici

Samsung offre attualmente sconti su una varietà di elettrodomestici come parte dei saldi autunnali Discover Samsung. Una delle offerte più interessanti riguarda il frigorifero con porta francese Samsung Bespoke, disponibile con uno sconto di $ 1,100. Questo frigorifero premium è dotato di un Beverage Center interno integrato, di un doppio produttore di ghiaccio e di opzioni di colore personalizzabili per i pannelli.

Normalmente al prezzo di $ 3,499, il frigorifero Samsung Bespoke può essere acquistato per $ 2,399 durante i saldi. Inoltre, i clienti possono risparmiare ancora di più abbinando più elettrodomestici, con uno sconto extra di $ 125 per l'acquisto di due elettrodomestici, $ 225 di sconto per l'acquisto di tre elettrodomestici e $ 475 di sconto per l'aggiornamento dell'intera cucina con quattro o più nuovi elettrodomestici.

Il frigorifero Samsung Bespoke offre una gamma di opzioni di design, consentendo ai clienti di scegliere tra sedici opzioni predefinite o personalizzare personalmente il colore e il design. Viene fornito con una garanzia su misura di due anni, una garanzia di cinque anni sul sistema sigillato e una garanzia di dieci anni sul compressore. È inoltre possibile personalizzare la temperatura dei cassetti centrali.

Per chi cerca opzioni alternative, la promozione Discover Samsung comprende anche il frigorifero Samsung Bespoke 4 porte con porta finestra e Family Hub. Questo frigorifero è dotato di una tecnologia touch screen chiamata Family Hub, che consente agli utenti di controllare vari dispositivi, accedere alle ricette e persino vedere l'interno del frigorifero da un dispositivo connesso. È disponibile per $ 3,869, in calo rispetto al prezzo normale di $ 4,199.

Un altro notevole affare nel settore dei frigoriferi è il frigorifero Smart Flex a 4 porte con un centro bevande e doppio produttore di ghiaccio. Questo frigorifero è attualmente in vendita per $ 2,699, uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di $ 4,199. È dotato di un centro bevande nascosto, un distributore d'acqua, una brocca per l'acqua con riempimento automatico e maniglie incassate per un design elegante.

In conclusione, i saldi autunnali Discover Samsung offrono una grande opportunità per aggiornare i tuoi elettrodomestici. Che tu abbia bisogno di un nuovo frigorifero o di altri elettrodomestici, ci sono varie opzioni disponibili a prezzi scontati. Approfitta dei saldi per arricchire la tua cucina con gli elettrodomestici innovativi e personalizzabili Samsung.

Fonte:

Samsung