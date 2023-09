Ti presentiamo EA Sports WRC: il gioco di rally di prossima generazione

Codemasters, lo sviluppatore dietro i famosi franchise di giochi di corse, ha svelato il suo ultimo progetto, EA Sports WRC. Questo attesissimo gioco di rally è stato salutato come un'esperienza di "vera generazione" e un must per gli appassionati di corse sim. Previsto per il rilascio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, EA Sports WRC mira a offrire un'esperienza di corse di rally coinvolgente e autentica.

Secondo il direttore creativo senior Ross Gowing, questo è il gioco di rally che Codemasters ha sempre desiderato creare. Con la licenza ufficiale WRC e la profonda conoscenza e competenza dello studio, EA Sports WRC rappresenta l'apice degli sport motoristici da rally.

Il gioco includerà 18 località ufficiali del FIA World Rally Championship, per un totale di 600 km di piste. I giocatori avranno l’opportunità di scegliere tra una selezione di 10 attuali auto WRC, WRC2 e Junior WRC, oltre a quasi 70 auto da rally iconiche degli ultimi sessant’anni. L'uso di Unreal Engine, combinato con l'esperienza del game designer Jon Armstrong, migliorerà l'esperienza di gioco con l'originale sistema di gestione dinamica di Codemasters.

Una delle caratteristiche più straordinarie di EA Sports WRC è la possibilità per i giocatori di personalizzare la manovrabilità della propria auto. Avranno anche l'opportunità di creare la propria auto nella nuova arena Builder, aggiungendo un elemento unico di personalizzazione al gioco.

L'uscita di EA Sports WRC è prevista per il 3 novembre 2021 e il preordine del gioco include diversi vantaggi. I giocatori che preordineranno riceveranno cinque pass VIP, che includono extra post-lancio, tre pacchetti vanity con livree e abbigliamento in-game e tre giorni di accesso anticipato a partire dal 31 ottobre.

Nel mondo dei giochi, EA Sports WRC sta creando scalpore tra gli appassionati di corse di rally e la sua prossima uscita è molto attesa. Con la sua grafica straordinaria, la manovrabilità realistica e l'ampia selezione di auto, si prevede che quest'ultimo titolo di Codemasters stabilirà un nuovo standard per i giochi di rally.

Fonte:

- Codemasters

- Ea Sports