L'Atlantic City Housing Authority spende mezzo milione di dollari in consulenti di leadership

L'Atlantic City Housing Authority è stata recentemente messa sotto esame dopo che è stato rivelato che aveva speso quasi 500,000 dollari in consulenti di leadership. Ciò ha sollevato preoccupazioni tra i residenti che ritengono che i fondi avrebbero potuto essere utilizzati meglio a beneficio della comunità.

Secondo un commento su Facebook di Charmaine Hall, l'autorità ha dato priorità alla spesa per i consulenti rispetto ai programmi per i residenti, in particolare per i bambini che vivono nelle loro case. Ciò ha suscitato indignazione tra i membri della comunità che ritengono che i loro bisogni vengano trascurati.

Marie J. Coates, sempre commentando su Facebook, ha sottolineato il fatto che le azioni delle autorità non sono solo preoccupanti ma anche illegali. In quanto funzionari eletti, sono tenuti a rispettare la legge e la loro decisione di stanziare una somma di denaro così ingente ai consulenti ha sollevato dubbi sulla loro integrità e responsabilità.

In risposta alla controversia, Robert Basco ha chiesto un'azione immediata da parte dell'ufficio del governatore per sciogliere il consiglio disfunzionale. Ha sostenuto che i residenti e i contribuenti meritano di meglio e che l’attuale leadership non è riuscita a dare priorità ai loro bisogni.

L'Atlantic City Housing Authority ha già dovuto affrontare critiche per la sua gestione e il suo processo decisionale. Valeria J. Marcus, in un commento su Facebook, ha citato clientelismo, nepotismo e favoritismi come questioni pervasive all'interno dell'organizzazione. Ciò ha ulteriormente alimentato la sfiducia tra i residenti e sollevato preoccupazioni sulla capacità dell'autorità di servire efficacemente la comunità.

Fonte: PressofAC.com, Facebook

Definizioni:

1. Consulenti di leadership: professionisti che forniscono guida e consulenza a leader e organizzazioni per aiutarli a migliorare la loro efficacia e raggiungere i loro obiettivi.

2. Atlantic City Housing Authority: un'agenzia governativa responsabile della fornitura di alloggi a prezzi accessibili ai residenti di Atlantic City, nel New Jersey.

Fonte:

– PressofAC.com

- Facebook