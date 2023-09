I progetti pilota di credenziali di viaggio digitali si espanderanno a livello globale, supportati dagli scanner biometrici di Idemia

I progetti pilota globali per le credenziali di viaggio digitali sono destinati ad estendersi oltre l’Europa, con i prossimi scanner biometrici di Idemia che supporteranno queste credenziali digitali. Ciò è stato rivelato durante un recente webinar Future Travel Experience intitolato "The Seamless Trusted Traveller Experience: What's Next?" Il webinar ha riunito le parti interessate del governo degli Stati Uniti, delle compagnie aeree e di Idemia per discutere dell’implementazione delle credenziali di viaggio digitali e della riduzione dei controlli dei documenti d’identità negli aeroporti.

Neal Latta della Transportation Security Administration (TSA) degli Stati Uniti ha esaminato il programma TSA PreCheck, sottolineandone il successo nel gestire i viaggiatori in modo efficiente. Circa il 99% dei viaggiatori che passano attraverso PreCheck vengono elaborati in 10 minuti o meno. Solo quest'anno, il programma TSA PreCheck ha visto l'aggiunta di circa 4 milioni di candidati. Con TSA PreCheck, i viaggiatori fidati di Customs and Border Protection e altre popolazioni a basso rischio, come i dipendenti del Dipartimento della Difesa, un totale di 34 milioni di persone possono beneficiare di procedure aeroportuali accelerate.

Greg Forbes di Delta Air Lines ha discusso del sentimento dei consumatori, sottolineando che la maggior parte dei viaggiatori preferisce utilizzare la biometria facciale rispetto ai tradizionali documenti di viaggio. Inoltre, gli utenti dell'ID digitale attribuiscono ai processi aeroportuali un Net Promoter Score più alto di 30 punti. L'esperienza biometrica Touchless PreCheck di Delta si sta espandendo nei principali aeroporti di New York (JFK e La Guardia) e Los Angeles (LAX). Forbes ha affermato che Delta è pronta a eguagliare la velocità con cui la TSA vuole espandere le sue capacità biometriche.

Al di là del sentimento dei passeggeri, la preoccupazione principale resta quella di gestire in modo efficiente un volume maggiore di passeggeri senza compromettere la sicurezza. La biometria può ridurre significativamente i tempi di consegna delle borse da una media di 4 minuti a soli 30 secondi. Lo ha sottolineato Forbes durante il webinar.

Durante il webinar, Nick van Straten di KLM ha discusso del progetto pilota Digital Travel Credential Type 1, per il quale Idemia funge da fornitore di tecnologia. I passeggeri possono creare una credenziale di viaggio digitale (DTC) scansionando il proprio passaporto utilizzando un'app per smartphone fornita da Idemia. Questo progetto pilota è attualmente in corso sui voli tra il Canada e i Paesi Bassi ed è la continuazione di un progetto pilota precedente interrotto a causa della pandemia.

Lisa Sullivan di Idemia ha osservato che la patente di guida mobile lanciata da alcuni stati degli Stati Uniti è l'equivalente approssimativo della DTC. Ha anche affermato che la prossima iterazione dei dispositivi Credential Authentication Technology (CAT) II forniti a TSA da Idemia sarà in grado di accettare credenziali di viaggio digitali. Inoltre, il riconoscimento facciale 1:N può essere implementato in altri punti di contatto per garantire coerenza nelle esperienze dei passeggeri.

L'obiettivo principale di Idemia per la registrazione biometrica a TSA PreCheck è fornire ai consumatori una varietà di opzioni a cui aderire, garantendo un'esperienza di viaggio fluida e affidabile.

Fonti: esperienza di viaggio futura

Definizioni:

Credenziali di viaggio digitali: Si tratta di versioni digitali di documenti di viaggio, come i passaporti, che possono essere archiviati e presentati elettronicamente su dispositivi mobili o tramite identificazione biometrica.

Si tratta di versioni digitali di documenti di viaggio, come i passaporti, che possono essere archiviati e presentati elettronicamente su dispositivi mobili o tramite identificazione biometrica. Biometrica: La biometria si riferisce alla misurazione e all'analisi di caratteristiche fisiche o comportamentali uniche a fini di identificazione e autenticazione. Ciò può includere impronte digitali, scansioni dell'iride, riconoscimento vocale e riconoscimento facciale.

La biometria si riferisce alla misurazione e all'analisi di caratteristiche fisiche o comportamentali uniche a fini di identificazione e autenticazione. Ciò può includere impronte digitali, scansioni dell'iride, riconoscimento vocale e riconoscimento facciale. IDEMIA: Idemia è leader globale nelle soluzioni di identità aumentata, fornendo tecnologie e servizi per l'autenticazione e l'identificazione sicure.

Idemia è leader globale nelle soluzioni di identità aumentata, fornendo tecnologie e servizi per l'autenticazione e l'identificazione sicure. Precontrollo TSA: TSA PreCheck è un programma della Transportation Security Administration degli Stati Uniti che offre controlli di sicurezza rapidi per viaggiatori fidati, consentendo loro di passare attraverso i controlli di sicurezza con le scarpe, liquidi nelle borse e laptop nelle custodie.

TSA PreCheck è un programma della Transportation Security Administration degli Stati Uniti che offre controlli di sicurezza rapidi per viaggiatori fidati, consentendo loro di passare attraverso i controlli di sicurezza con le scarpe, liquidi nelle borse e laptop nelle custodie. Tecnologia di autenticazione delle credenziali (CAT): CAT è un sistema utilizzato per autenticare e convalidare credenziali, come documenti di viaggio elettronici, controllandone la validità e verificando l'identità del titolare del documento.