Assemblare: collegare professionisti neri e latini con mentori esperti in tecnologia

Trovare un mentore disposto a condividere i segreti del successo può essere difficile per i professionisti di qualsiasi provenienza, ma per i professionisti neri e latini il compito può essere ancora più difficile. Ciò è particolarmente vero in campi come la tecnologia in cui le persone di colore sono sottorappresentate. Tuttavia, Assemble, una piattaforma digitale e un’app, sta intervenendo per contribuire a realizzare queste connessioni.

Assemble offre una soluzione unica mettendo in contatto professionisti con mentori esperti che condividono il loro background culturale. La piattaforma consente agli utenti di prenotare una videochiamata di 15 o 30 minuti con un esperto o di porre una domanda e ricevere una breve risposta video. Ciò fornisce ai professionisti l’accesso diretto a preziosi consigli e indicazioni.

Un utente, Omeze L. Nwankwo, elogia Assemble per l'inclusione di professionisti di alto livello prontamente disponibili per una cifra simbolica. Questa accessibilità agli esperti rappresenta un punto di svolta per molti aspiranti professionisti, in particolare per quelli provenienti da comunità sottorappresentate.

Co-fondato da Cortney Woodruff e dal veterano dell'industria dell'intrattenimento Cortez Bryant, Assemble ha già guadagnato una notevole popolarità. La piattaforma vanta la partecipazione di professionisti come Sakiya Sandifer, che ha lavorato con figure influenti come Kanye West e Beyonce. Sandifer vede Assemble come un'opportunità per condividere la sua esperienza con un pubblico più ampio e avere un impatto significativo attraverso il mentoring.

Il successo di Assemble può essere attribuito, in parte, al sostegno che hanno ricevuto. Tiffany Haddish, una figura ben nota nel settore dell'intrattenimento, è stata uno dei primi investitori di Assemble. Questa approvazione ha contribuito ad aumentare la visibilità e la credibilità della piattaforma.

Facilitando le connessioni tra professionisti neri e latini e mentori esperti, Assemble sta svolgendo un ruolo cruciale nel promuovere la diversità e l'inclusione nella tecnologia e in altri settori. Attraverso la piattaforma, i professionisti possono accedere alla guida di cui hanno bisogno per eccellere nella loro carriera, superando gli ostacoli che potrebbero incontrare.

Fonte:

– Assemblare: https://assemble.fyi/