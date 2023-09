La nuova piattaforma myNILpay incoraggia le donazioni per aiutare la stella del tennis UNC a recuperare i guadagni

Fiona Crawley, un'esperta tennista dell'Università della Carolina del Nord, si è trovata di fronte a una decisione difficile quando ha dovuto rifiutare un premio in denaro di 81,000 dollari dagli US Open per mantenere la sua idoneità come atleta universitaria. La NCAA limita gli atleti universitari ad accettare premi in denaro superiori a $ 10,000. Tuttavia, grazie a una nuova piattaforma digitale chiamata myNILpay, Crawley potrebbe essere in grado di recuperare i suoi guadagni.

myNILpay è una piattaforma che consente alle persone di pagare direttamente gli studenti-atleti NCAA attraverso i loro diritti di nome, immagine e somiglianza (NIL). In risposta alla situazione di Crawley, la piattaforma incoraggia gli ex studenti e i fan dell'UNC a donare per aiutarla a recuperare i guadagni perduti. Il CEO della piattaforma, Brent Chapman, ha dichiarato che myNILpay è stato creato per questo scopo: supportare gli studenti-atleti e aiutarli a massimizzare i loro guadagni nel rispetto delle regole NCAA.

Per donare a Crawley, i fan possono scaricare l'app myNILpay e cercarla nel database degli atleti NCAA. Una volta trovato il suo profilo, potranno inserire l'importo di denaro desiderato da inviare. Dopo aver ricevuto la donazione, i fan riceveranno una "risorsa digitale" con il nome di Crawley e la firma digitale come prova della transazione.

Crawley, il giocatore nazionale dell'anno ITA in carica, ha giocato un ruolo cruciale nella storica vittoria del campionato NCAA dell'UNC la scorsa stagione. Ha contribuito a portare la squadra alla vittoria e ha anche vinto il campionato di doppio con il suo compagno di squadra, Carson Tanguilig. Il loro successo al torneo di qualificazione agli US Open gli è valso un posto nel tabellone principale, dove Crawley ha vinto tre partite. Ora sta tornando a Chapel Hill come la migliore giocatrice collegiale single secondo la classifica ITA.

Questa iniziativa di myNILpay offre speranza a Crawley di riguadagnare i suoi sudati guadagni pur rimanendo conforme alle normative NCAA. Mostra il potenziale dei diritti NIL per sostenere finanziariamente gli studenti-atleti e consentire loro di ottenere il massimo dai loro risultati atletici.

Definizioni:

– NCAA: National Collegiate Athletic Association, l’organo di governo dell’atletica universitaria negli Stati Uniti.

– NIL: diritti di nome, immagine e somiglianza, che consentono agli atleti universitari di trarre profitto dalla propria immagine e dal proprio marchio.

Fonte:

– Chapelboro.com