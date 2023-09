Assistere le piccole imprese nella produzione e nel marketing digitale: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, una piccola impresa con sede a Big Stone Gap, Virginia, si concentra sulla fornitura di servizi di produzione e marketing digitale ad altre piccole imprese. La società ha recentemente ricevuto una sovvenzione pari a 10,000 dollari in capitale iniziale dalla Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) per sostenere la sua crescita.

Fondata da Justin Falin nel dicembre 2022, Just Adventure Productions offre una gamma di servizi tra cui videografia, videografia con droni e marketing sui social media. L'azienda mira a diventare la prima agenzia di produzione e marketing di media digitali nella regione, supportando il successo dei residenti e delle imprese nel sud-ovest della Virginia.

Oltre alle offerte attuali, Just Adventure Productions ha piani di espansione futura, tra cui web design, app mobili e servizi di formazione sui social media. L'azienda prevede di diventare un'azienda affidabile e rispettabile che aiuti le aziende a passare all'era digitale dei media e del marketing.

Con un background nelle comunicazioni di massa e quattro anni di esperienza nella produzione, Justin Falin è alla guida della crescita dell'azienda. È anche membro della Wedding and Event Videographers Association International e sta completando i criteri per ricevere la certificazione WEVA International Merited Professional Videographer. L'azienda attualmente impiega un dipendente a tempo pieno e uno part-time, con piani di espansione fino a un massimo di quattro dipendenti a tempo pieno e due part-time entro cinque anni.

Uno dei principali vantaggi per Just Adventure Productions è stata la sovvenzione di capitale iniziale VCEDA. La sovvenzione ha aiutato l'azienda ad acquistare le costose attrezzature necessarie per le sue operazioni. Senza la sovvenzione, Justin avrebbe dovuto indebitarsi per acquistare l’attrezzatura giusta. La sovvenzione ha rappresentato un notevole impulso alla crescita e allo sviluppo dell'azienda.

Nel complesso, Just Adventure Productions mira a supportare altre piccole imprese nelle loro esigenze di marketing digitale, fornendo soluzioni a servizio completo per aiutarle a raccontare la loro storia, mostrare i loro prodotti e servizi, reclutare talenti o sostenitori e ottenere un vantaggio competitivo.

