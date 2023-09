Il passaggio alla rete fissa digitale inizia in Irlanda del Nord

BT ha avviato l'aggiornamento delle linee fisse alla tecnologia digitale nell'Irlanda del Nord come parte del suo progetto Digital Voice. Questo progetto mira a sostituire le tradizionali linee telefoniche analogiche con quelle digitali, sfruttando la tecnologia a banda larga. Il progetto, descritto come un’impresa “irripetibile”, è iniziato in alcune zone dell’Inghilterra a luglio e agosto. BT garantirà che i clienti nell'Irlanda del Nord vengano avvisati almeno quattro settimane prima del passaggio.

Il passaggio alla tecnologia digitale è considerato essenziale poiché la tecnologia analogica esistente sta diventando obsoleta. BT sottolinea che i telefoni fissi non verranno gradualmente eliminati e, per la maggior parte dei clienti, il cambiamento comporterà semplicemente il collegamento del telefono fisso a un router a banda larga invece che a una presa a muro. I vantaggi del passaggio includono funzionalità avanzate di filtraggio delle chiamate fraudolente e audio delle chiamate più chiaro.

Si prevede che il passaggio a Digital Voice sarà un processo semplice e gratuito per quasi tutti i clienti, senza necessità di installazione domestica. Tuttavia, BT incoraggia i clienti che potrebbero aver bisogno di ulteriore supporto o che si considerano vulnerabili a informarli. Alcuni clienti, come quelli con dispositivi sanitari, quelli che si affidano esclusivamente a telefoni fissi e quelli senza segnale mobile, inizialmente non verranno trasferiti in modo proattivo.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul passaggio alla tecnologia digitale, BT prevede di ospitare una serie di eventi municipali e stand temporanei in tutta l’Irlanda del Nord. Questi eventi mirano a fornire ai clienti maggiori informazioni e supporto durante la transizione.

Fonte:

- BT

– Consiglio dello Shropshire