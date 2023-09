L’Etiopia sceglie un’azienda per produrre identità digitali, migliorando l’accesso ai servizi pubblici

L’Etiopia ha compiuto un passo significativo verso l’adozione degli ID digitali selezionando Madras Security Printers Private Limited come partner di stampa. L'azienda si è aggiudicata un contratto da 300,000 dollari per produrre 1 milione di ID digitali, noti come Fayda. Questi documenti d'identità includeranno informazioni biometriche per autenticare i cittadini etiopi e facilitare il loro accesso ai servizi pubblici, nonché la possibilità di verificare la propria identità all'apertura di conti bancari.

Un altro aspetto cruciale del sistema di identificazione digitale in esame è il contratto per l’archiviazione dei dati. Durante la fase di prova, sono stati testati il ​​motore biometrico e il software di emissione di ID digitali di Tech5, in conformità con la legge sull'identità digitale che richiede l'archiviazione sicura dei dati personali ben organizzati in un database designato.

Il lancio del processo di iscrizione all'ID Fayda nel 2022 ha segnato l'inizio del Programma di identità nazionale dell'Etiopia. Oltre 1.4 milioni di etiopi sono già stati registrati per il Fayda ID, che funge da documento di identificazione fondamentale del paese per la verifica dell'identità.

Attualmente, la forma di identificazione più adottata in Etiopia è la Kebele ID, utilizzata principalmente per indicare il luogo di residenza di una persona. Questo documento d'identità, insieme ad altri documenti di identificazione funzionale come patenti di guida e passaporti internazionali, viene utilizzato per verificare l'identità di un individuo.

Nel marzo 2023, l’Etiopia ha convertito in legge il disegno di legge sulla proclamazione dell’identità digitale, unendosi ad altre nazioni africane come il Kenya e l’Uganda nella transizione verso un sistema di identificazione digitale. La legislazione copre aspetti essenziali come le procedure di registrazione, i servizi di autenticazione, la sicurezza dei dati, la tutela della privacy e le conseguenze legali in caso di violazione. Questa mossa mira a modernizzare il sistema di identificazione e promuovere l’inclusione in Etiopia.

Inoltre, la Banca nazionale dell'Etiopia, in collaborazione con il Programma di identità nazionale, prevede di utilizzare l'ID digitale Fayda per tutte le transazioni bancarie. Questa iniziativa richiederà ai clienti della banca di effettuare l'onboarding utilizzando il proprio Fayda ID, semplificando così le operazioni bancarie e stabilendo un sistema più efficiente.

Nel frattempo, anche il Kenya è sul punto di lanciare il proprio sistema di identificazione digitale. I prossimi ID digitali presenteranno funzionalità di sicurezza avanzate come la biometria dell’iride e del viso, nonché l’identificazione delle impronte digitali. Questi ID digitali sostituiranno il programma Huduma Namba, precedentemente fallito, lanciato nel 2018.

In conclusione, la scelta di Madras Security Printers Private Limited come produttore di ID digitali in Etiopia segna una pietra miliare significativa nel percorso del Paese verso un sistema di identificazione digitale. Con l’implementazione degli ID digitali, gli etiopi avranno un migliore accesso ai servizi pubblici e una maggiore efficienza nelle operazioni bancarie.

