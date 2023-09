L'incontro tra lingue mondiali e discipline umanistiche digitali ritorna all'Università dell'Arkansas

Il World Languages ​​and Digital Humanities Studio dell'Università dell'Arkansas è entusiasta di annunciare il ritorno del Digital Humanities Meet-Up. L'evento si svolgerà nello studio situato nel JB Hunt Center il 14 settembre dalle 4:5 alle XNUMX:XNUMX

Durante l'apertura del DH Meet-Up, docenti e studenti laureati del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture del Mondo presenteranno i loro progetti che combinano culture del mondo e tecnologia digitale. I partecipanti possono aspettarsi di vedere presentazioni su vari argomenti, come la fotografia a 360 gradi, tour virtuali interattivi di siti antichi, lezioni di paleografia touch-screen per l'apprendimento del francese medievale e l'uso innovativo degli strumenti digitali in classe.

Dopo l'evento, si terrà un ricevimento presso lo Studio WLDH, offrendo ai partecipanti l'opportunità di fare rete e discutere ulteriormente i progetti presentati.

Il secondo incontro DH del mese si svolgerà il 28 settembre dalle 11:12 alle XNUMX:XNUMX. Questo incontro vedrà la partecipazione di docenti e studenti laureati del dipartimento WLLC che condivideranno i loro piani per progetti futuri che combinano culture del mondo e tecnologia digitale. Ciò include proposte di finanziamento, potenziali corsi e unità di apprendimento. Il pranzo sarà fornito dallo studio dopo questo evento.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

