Voci sulla prossima console Nintendo in aumento alla Gamescom

Circolano voci sull'attesissima prossima console di Nintendo, con Gamescom che è un importante catalizzatore di speculazioni. Numerosi media hanno riferito che gli sviluppatori hanno avuto uno sguardo esclusivo sul successore di Nintendo Switch durante l'evento del mese scorso, alimentando l'attesa tra i fan.

Sebbene Nintendo sia rimasta a bocca chiusa riguardo a queste voci, varie fonti hanno gradualmente rivelato maggiori informazioni su ciò che potenzialmente è accaduto alla Gamescom. Il Digital Foundry ha pubblicato un video che fa luce sulle voci, fornendo ulteriori dettagli. Tuttavia, è importante notare che le informazioni discusse si basano su fonti di seconda mano e dovrebbero essere prese con cautela.

Secondo quanto riportato da Eurogamer e VGC, si ritiene che il SoC Nvidia T239 sia l'hardware previsto per la nuova console. Ciò è in linea con le precedenti indiscrezioni della stessa Nvidia. Inoltre, è stato suggerito che la demo di Breath of the Wild girasse a 4K/60fps utilizzando la tecnologia DLSS, dimostrando le impressionanti capacità dell'hardware.

La demo di Matrix, che presentava la tecnologia avanzata di ray tracing, ha beneficiato dell'hardware superiore di Nvidia rispetto ad AMD. Si ipotizza che per la demo sia stato utilizzato DLSS 3.5, con l'esclusione della generazione di frame. Considerando i progressi compiuti da Unreal Engine 5 negli ultimi due anni, si prevede che il motore sarà più scalabile e compatibile con la nuova console.

Sia Nvidia che Epic Games hanno tutto l'interesse a garantire che Unreal Engine 5 sia accessibile e adattabile a Switch 2. Epic Games non vorrebbe limitare il potenziale successo del proprio motore su una piattaforma popolare come l'originale Switch, mentre Nvidia punta per mostrare le loro capacità DLSS e ray tracing all'avanguardia.

Sebbene le voci sulla prossima console Nintendo siano entusiasmanti, è importante affrontarle con scetticismo fino a quando non verrà fornita la conferma ufficiale. Tuttavia, queste voci offrono alcuni scorci interessanti su ciò che potrebbe riservare il futuro dei giochi Nintendo.

Fonte:

- Eurogamer

– VGC