Netskope acquisisce Kadiska per migliorare la sua architettura SASE (Secure Access Service Edge).

Netskope, fornitore leader di soluzioni di sicurezza cloud, dati e rete, ha acquisito Kadiska, una società di piattaforme DEM (Digital Experience Management). I dettagli finanziari dell'acquisizione non sono stati resi noti.

L'architettura SASE di Netskope combina sicurezza e networking per connettere utenti, dispositivi e posizioni ad applicazioni, siti Web e dati. Con l'integrazione delle funzionalità DEM di Kadiska, le organizzazioni possono garantire il successo del lavoro ibrido e di altre iniziative di trasformazione digitale, digitalizzando allo stesso tempo le esperienze dei clienti.

Kadiska è specializzata nel monitoraggio e nella visibilità dell'esperienza digitale. Il team dell'azienda ha una vasta esperienza in DEM, monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni (APM) e monitoraggio delle prestazioni della rete (NPM). Hanno sviluppato una tecnologia che combina il monitoraggio dell'esperienza utente reale (RUM) con la visibilità della rete end-to-end e delle prestazioni delle applicazioni.

Sfruttando le capacità di monitoraggio di Kadiska, Netskope sarà in grado di fornire ai propri clienti soluzioni di correzione dell'esperienza digitale basate sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico. Ciò aiuterà a monitorare e risolvere i problemi di prestazioni e a ottimizzare l'esperienza digitale attraverso l'architettura SASE di Netskope.

Nell'agosto 2023, Netskope ha lanciato la soluzione Proactive Digital Experience Management per SASE. Questa soluzione offre diverse funzionalità chiave, tra cui il monitoraggio SMART (Sintetic Monitoring Augmentation for Real Traffic), che combina RUM e monitoraggio sintetico delle transazioni (STM) per la visibilità delle esperienze digitali degli utenti. Consente inoltre la risoluzione proattiva dei problemi legati all'esperienza digitale e fornisce controlli di routing multilivello per prestazioni ottimali delle applicazioni.

I prodotti e le soluzioni di Netskope consentono alle organizzazioni di applicare i principi Zero Trust, nonché l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, per proteggere i propri dati e difendersi dalle minacce informatiche. L'azienda offre inoltre il programma Evolve Partner, che consente a MSSP, MSP e altri fornitori di tecnologia di integrare i prodotti e le soluzioni di Netskope nei loro portafogli.

Nel complesso, l'integrazione della piattaforma DEM di Kadiska nell'architettura SASE di Netskope rafforza l'impegno di Netskope nel fornire esperienze digitali eccezionali garantendo sicurezza e prestazioni per le organizzazioni nell'era digitale.

