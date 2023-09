La città di Seattle offre sovvenzioni per colmare il divario digitale

By

La città di Seattle sta fornendo finanziamenti alle organizzazioni impegnate a ridurre il divario digitale all'interno delle loro comunità. Il prossimo ciclo di sovvenzioni si aprirà lunedì 18 settembre 2024 a mezzogiorno. Le parti interessate possono saperne di più sul processo partecipando a una riunione virtuale tenuta dal Community Technology Advisory Board (CTAB) della città martedì 12 settembre alle 6. Ulteriori sessioni informative saranno programmate nelle prossime settimane.

Le sovvenzioni in equità digitale per il 2024 assegneranno fino a 35,000 dollari a organizzazioni no-profit e gruppi comunitari qualificati a Seattle. Questi fondi sosterranno progetti che mirano ad aumentare l’accesso e l’adozione di Internet, con una forte attenzione a quattro aree chiave:

Servizi del navigatore digitale: Fornire assistenza personalizzata ai residenti nell'utilizzo dei dispositivi, nella connessione a Internet e nella sottoscrizione di piani Internet a basso costo.

Corsi/laboratori di alfabetizzazione digitale: Offrire formazione sulle competenze digitali agli utenti delle nuove tecnologie.

Offrire formazione sulle competenze digitali agli utenti delle nuove tecnologie. Dispositivi e supporto tecnico: Fornire dispositivi come laptop, Chromebook, tablet e smartphone, insieme al supporto necessario per utilizzarli in modo efficace.

Connettività Internet: Espansione del Wi-Fi o utilizzo di altri mezzi, come hotspot, router o punti di accesso Wi-Fi, per offrire l'accesso a Internet ai residenti a basso reddito.

Il programma di sovvenzione in equità digitale fa parte del Dipartimento delle informazioni di Seattle (Seattle IT), che mira a fornire tecnologie sicure, affidabili e conformi che consentano alla città di fornire servizi equi e reattivi al pubblico. Per il ciclo di sovvenzioni del 2024, è disponibile un totale di 545,000 dollari tramite il Technology Matching Fund (TMF) e il Digital Navigator Grant. Si prevede inoltre che la comunità contribuisca con una somma pari al 25% della richiesta di finanziamento, che può avvenire sotto forma di lavoro volontario, materiali, servizi professionali o denaro.

Per partecipare alla riunione virtuale CTAB del 12 settembre, i partecipanti possono partecipare online utilizzando Cisco Webex Meetings o chiamare utilizzando i numeri di telefono forniti.

Fonti: Città di Seattle, Seattle IT