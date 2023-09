Buoni digitali: l'ascesa del risparmio nell'era digitale

By

I coupon digitali stanno guadagnando popolarità man mano che sempre più persone si allontanano dai giornali tradizionali. Con il calo degli abbonamenti ai giornali, la comodità dei coupon digitali è diventata evidente. Rivenditori come Publix stanno abbracciando la tecnologia offrendo risparmi attraverso la loro app e programma mobile, Club Publix. Gli acquirenti possono ora accedere agli sconti utilizzando il proprio telefono o numero di telefono, eliminando la necessità di coupon cartacei.

Hannah Herring di Publix afferma: "Penso che con l'avvento della tecnologia, stiamo sicuramente assistendo a un aumento nell'utilizzo dei coupon digitali". Uno dei vantaggi dei coupon digitali è la comodità che offrono. Sono finiti i giorni in cui cercavi tagliandi cartacei smarriti o ti preoccupavi se venivano lasciati in macchina. Ora, gli acquirenti possono avere i loro coupon prontamente disponibili sui loro telefoni.

I rivenditori hanno anche riconosciuto i vantaggi dei coupon digitali nel ridurre il rischio di frode. Incoraggiando i clienti a utilizzare i coupon approvati sulle app dello store, il rischio di utilizzo fraudolento dei coupon diminuisce. Breanne Benson, conosciuta come "Bree The Coupon Queen", spiega: "Se i negozi iniziano a perdere molti soldi, saranno costretti a chiudere utilizzando i coupon in generale".

È interessante notare che il couponing non è più limitato a uno specifico gruppo demografico. Persone di ogni età e provenienza si stanno interessando all'arte del couponing. Benson rivela: “Voglio dire, ho persone al college che seguono il mio programma e imparano a fare coupon. Ho persone che sono in pensione con un reddito fisso, seguono il mio programma e imparano a fare coupon." Le generazioni più anziane si stanno adattando all’utilizzo dei coupon digitali, attratte dalla facilità e dalla comodità di smartphone e app.

I coupon digitali offrono anche un vantaggio rispetto ai tradizionali coupon cartacei: l’anonimato. Alcune persone potrebbero sentirsi giudicate quando utilizzano coupon cartacei, portandole a evitare di utilizzarli. Tuttavia, con i coupon digitali, gli acquirenti possono risparmiare con discrezione senza preoccuparsi delle opinioni degli altri.

Sia che tu scelga di restare con il ritaglio tradizionale o di optare per la comodità dei coupon digitali, la strategia del risparmio rimane senza tempo. La chiave è imparare a organizzarsi, pianificare gli affari in anticipo e massimizzare i risparmi. Quindi, la prossima volta che fai acquisti, prendi in considerazione l'idea di unirti alla tendenza dei coupon digitali e guarda crescere i tuoi risparmi.

