La riabilitazione cardiaca digitale riduce i ricoveri ospedalieri per malattie cardiache

Un nuovo studio condotto dai ricercatori del Baker Heart and Diabetes Institute ha scoperto che i programmi di riabilitazione cardiaca digitale sono altamente efficaci nel ridurre le riammissioni ospedaliere per le persone con malattie cardiache. Lo studio ha analizzato 18 studi globali, compresi quelli condotti in Australia, e ha concluso che i programmi sanitari digitali, come app mobili, SMS, monitoraggio remoto e conferenze video o telefoniche, riducono significativamente la probabilità di riammissioni ospedaliere o di visite al pronto soccorso per malattie cardiache. pazienti.

Rispetto ai tradizionali programmi in presenza, i programmi di riabilitazione cardiaca digitale offrono numerosi vantaggi. Sono più accessibili e consentono ai pazienti di completare i loro programmi nel momento e nel luogo adatti alle loro esigenze. Questa comodità aumenta il coinvolgimento dei pazienti e i tassi di partecipazione. I programmi tradizionali spesso hanno bassi tassi di partecipazione, con solo il 37% degli australiani che partecipano alla riabilitazione cardiaca dopo un evento cardiaco.

Lo studio non identifica un singolo componente chiave che contribuisce all’efficacia dei programmi di riabilitazione cardiaca digitale. Si ritiene invece che sia in gioco una combinazione di fattori. Questi fattori includono una migliore educazione dei pazienti, una migliore comunicazione con gli operatori sanitari e un maggiore coinvolgimento dei pazienti.

I programmi di gestione della malattia, integrati con metodi di consegna a distanza come la telemedicina, gli SMS e la riabilitazione cardiaca digitale, offrono ai pazienti scelta, accesso e controllo sulle loro cure. Lo studio ha rivelato una riduzione del 32% del rischio relativo di riospedalizzazione per qualsiasi causa e una riduzione del 45% delle riospedalizzazioni per cause cardiovascolari tra i pazienti che hanno utilizzato un programma di gestione delle malattie sanitarie mobili rispetto a un programma tradizionale.

I programmi di riabilitazione cardiaca digitale offrono un metodo di erogazione moderno e alternativo per migliorare i risultati nei soggetti con malattie cardiache. Aumentano l’accesso alle cure, migliorano il coinvolgimento dei pazienti e riducono il carico sui medici e sui sistemi sanitari. Con circa 4.2 milioni di australiani che vivono con patologie cardiovascolari, è fondamentale esplorare e implementare queste soluzioni digitali per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie cardiache e ridurre le riammissioni ospedaliere prevenibili.

Fonte:

– JACC: Progressi (2023). DOI: 10.1016/j.jacadv.2023.100591