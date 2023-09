Zopa raccoglie 75 milioni di sterline in finanziamenti per accelerare la crescita e diventare la migliore banca della Gran Bretagna

La banca digitale Zopa si è assicurata 75 milioni di sterline (95 milioni di dollari) di capitale Tier 2 come parte della sua continua strategia di crescita. Il finanziamento verrà utilizzato per sostenere i piani di espansione di Zopa e consolidare la sua posizione come principale banca britannica. Quest’ultima iniezione di capitale porta il totale raccolto da Zopa Bank a 530 milioni di sterline, di cui 150 milioni garantiti solo nel 2023.

Zopa Bank ha ottenuto riconoscimenti per le sue offerte innovative, che mirano a migliorare la salute finanziaria dei clienti e fornire accesso al credito a prezzi competitivi. I servizi della banca includono prodotti di risparmio leader di mercato, strumenti per aiutare i clienti a ripagare i saldi delle carte di credito più rapidamente e modelli di sottoscrizione basati sull'intelligenza artificiale che hanno dimostrato eccellenti prestazioni creditizie.

Il CEO Jaidev Janardana ha sottolineato l'importanza di questo round di finanziamento, affermando che convalida la performance finanziaria di Zopa Bank e dimostra la forte fiducia degli investitori nel suo potenziale di crescita. Inoltre, i fondi servono a sostenere il modello di business responsabile e sostenibile di Zopa, nonché la sua visione di costruire la migliore banca nel Regno Unito.

A differenza di molte società fintech e istituti di moneta elettronica, Zopa Bank possiede una licenza bancaria, che la sottopone agli stessi standard normativi delle banche tradizionali. Ciò garantisce che i depositi dei clienti siano tutelati dal Financial Services Compensation Scheme fino a £ 85,000. Zopa Bank ha inoltre introdotto prodotti regolamentati Buy Now Pay Later (BNPL) e Smart ISA, fornendo alternative responsabili ai servizi esistenti.

Dal suo lancio nel 2020, Zopa Bank ha attirato depositi significativi, approvato oltre 2 miliardi di sterline in prestiti personali ed emesso 470,000 carte di credito. Attualmente vanta un impressionante punteggio del promotore netto di 82, un indicatore chiave della soddisfazione del cliente. Con la sua base redditizia, Zopa Bank prevede di servire 5 milioni di clienti entro il 2027.

Il successo di Zopa Bank è stato riconosciuto attraverso riconoscimenti come "Banca dell'anno" agli AltFi Awards 2022, oltre ad essere stato nominato "Miglior fornitore di prestiti personali" e "Miglior fornitore di carte di credito" ai precedenti British Bank Awards. Quest’ultimo round di finanziamento posiziona Zopa Bank per una crescita continua e un successo nel settore bancario digitale.

Definizioni:

– Capitale di classe 2: si riferisce al capitale supplementare di una banca, che fornisce un'ulteriore protezione contro i rischi finanziari e aiuta a garantirne la solvibilità e la stabilità.

– AI (Intelligenza Artificiale): la simulazione dell’intelligenza umana in macchine programmate per pensare e apprendere come gli esseri umani.

– BNPL (Buy Now Pay Later): opzione di pagamento che consente ai consumatori di effettuare acquisti e ritardare il pagamento fino a una data successiva, spesso senza interessi o con piani di pagamento fissi.

– Net Promoter Score (NPS): una metrica utilizzata per misurare la fedeltà e la soddisfazione del cliente in base alle risposte alla domanda: "Con quale probabilità consiglierai questo prodotto/servizio a un amico?" L'NPS varia da -100 a +100, con punteggi più alti che indicano una maggiore soddisfazione del cliente.

