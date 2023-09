I prodotti di investimento in asset digitali vedono continui deflussi in un contesto di interesse in calo

I prodotti di investimento in asset digitali stanno registrando deflussi poiché gli interessi e i volumi degli scambi diminuiscono nel mercato delle criptovalute. La scorsa settimana, un totale di 59 milioni di dollari sono defluiti da vari prodotti, segnando la quarta settimana consecutiva di deflussi. Secondo il rapporto Digital Asset Fund Flows di CoinShares, nell'ultimo mese sono stati prelevati dai fondi un totale di 294 milioni di dollari, che rappresentano lo 0.9% del totale degli asset in gestione.

Sebbene i deflussi siano stati comuni nell’ultimo anno, anche i prodotti short su Bitcoin hanno registrato afflussi la scorsa settimana, indicando uno scarso sentiment per l’asset class. I volumi degli scambi sono diminuiti significativamente del 73% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo solo 754 milioni di dollari.

Bitcoin ha registrato i maggiori deflussi, con gli investitori che hanno prelevato 69 milioni di dollari da fondi focalizzati su BTC, mentre i prodotti short-Bitcoin hanno visto i più grandi afflussi settimanali da marzo 2023, per un totale di 15 milioni di dollari. Anche i prodotti Ethereum hanno registrato deflussi, raggiungendo i 4.8 milioni di dollari, rendendolo quest’anno l’asset digitale meno amato dagli investitori in ETP.

Nonostante i deflussi complessivi, i prodotti correlati a XRP hanno registrato un afflusso di 0.7 milioni di dollari in seguito alla sentenza secondo cui il token non è un titolo. La maggior parte dei paesi che offrono prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato deflussi, con la Germania in testa con 20 milioni di dollari, seguita dal Canada con 17.6 milioni di dollari e dagli Stati Uniti con 12.3 milioni di dollari.

Anche le azioni blockchain hanno dovuto affrontare un sentiment negativo, con deflussi di 10.8 milioni di dollari, segnando la quinta settimana consecutiva di deflussi. Il mercato delle criptovalute in generale mostra stagnazione e incertezza, con le stablecoin che registrano un calo dell'offerta e un ritorno ad afflussi neutrali o negativi per BTC ed ETH dalla fine di agosto.

Nel complesso, il mercato è entrato in un periodo di estrema apatia, esaurimento e noia, con bassa volatilità, liquidità, volumi di scambi e volumi di regolamento on-chain. Il Crypto Fear & Greed Index è ora in territorio “Fear” dopo aver trascorso l’ultimo mese in territorio “neutrale”.

Fonte: CoinShares, Glassnode, Alternativa