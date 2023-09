The Orchard sta assumendo un account manager digitale per i DSP del Regno Unito

The Orchard, una delle principali società di distribuzione musicale, è alla ricerca di un Digital Account Manager per gestire le relazioni chiave con i fornitori di servizi digitali (DSP) del Regno Unito come Apple, Amazon e VEVO. Il ruolo prevede di lavorare a stretto contatto con la gestione dell'etichetta e i team di marketing per creare campagne di contenuti accattivanti per artisti ed etichette, oltre a gestire le relazioni quotidiane con i rivenditori digitali.

Le responsabilità includono la presentazione di posizionamenti in playlist e campagne di marketing collaborativo, nonché il mantenimento di rapporti con i rivenditori digitali partecipando a riunioni, eventi e concerti. Inoltre, il Digital Account Manager stabilirà le priorità e analizzerà il programma di rilascio per soddisfare le esigenze delle etichette e degli artisti e comunicherà l'analisi e i risultati alle parti interessate.

Il candidato ideale dovrebbe avere oltre due anni di esperienza nel settore musicale, una forte conoscenza delle principali piattaforme di vendita al dettaglio digitale e una buona comprensione della strategia di vendita. È preferibile esperienza di comunicazione con account al dettaglio o piattaforme di marketing digitale, insieme a eccellenti capacità di comunicazione, una conoscenza approfondita del panorama dei social media e forti capacità analitiche. È richiesta inoltre la familiarità con Excel, PowerPoint e Word.

The Orchard offre l'opportunità di contribuire al viaggio creativo su un palcoscenico globale, con un ambiente di lavoro moderno, diversificato e innovativo. Forniscono inoltre investimenti nell’apprendimento e nello sviluppo, nonché una serie di vantaggi come la copertura medica privata, un generoso regime pensionistico, assicurazioni sulla vita e protezione del reddito.

Informazioni su Il Frutteto:

The Orchard è una società pionieristica di distribuzione di musica, video e film e una rete multicanale di prim'ordine che opera a livello globale. Il loro approccio olistico alle vendite e al marketing, combinato con tecnologie e operazioni leader del settore, amplifica la portata e i ricavi attraverso i punti vendita digitali, fisici e mobili. Fondata nel 1997, The Orchard dà potere alle aziende e ai creatori nel settore dell'intrattenimento.

