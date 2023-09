Elon Musk suggerisce che il valore di Twitter è sceso del 90% dopo l'acquisizione

A quanto pare, l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, ora denominata "X", non è andata bene per lui. In un recente sfogo contro l’Anti-Defamation League (ADL), Musk ha involontariamente lasciato intendere che X ha perso circa il 90% del suo valore, pari a circa 40 miliardi di dollari. Musk ha dichiarato di non poter immaginare uno scenario in cui l'ADL sia responsabile di meno del 10% della distruzione di valore, pari a circa 4 miliardi di dollari. Questa ammissione suggerisce che l’acquisizione da 44 miliardi di dollari di Musk non ha avuto il successo sperato.

Il presidente della UAW critica l'offerta salariale della General Motors

Il presidente della United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, si è espresso contro la proposta salariale della General Motors, descrivendola come “offensiva” durante le trattative in corso tra la UAW e la casa automobilistica. L'offerta di General Motors include un bonus di ratifica di 5,500 dollari per tutti i dipendenti, un aumento salariale del 10% per la maggior parte dei dipendenti e un aumento del 20% fino a un salario di 20 dollari l'ora per gli attuali dipendenti temporanei. Con l'avvicinarsi della scadenza dei contratti, crescono le tensioni tra la UAW e i giganti automobilistici di Detroit.

Stellantis apre il Battery Technology Center in Italia

Stellantis, azienda automobilistica, ha inaugurato il suo primo Battery Technology Center a Torino, in Italia. Questo investimento di 40 milioni di euro migliorerà le capacità di Stellantis nella progettazione, sviluppo e test di pacchi batteria, moduli, celle ad alta tensione e software per i prossimi veicoli a marchio Stellantis. Il centro, uno dei più grandi in Europa, ha la capacità di testare fino a 47 pacchi batteria contemporaneamente, posizionando Stellantis all’avanguardia nella tecnologia dei veicoli elettrici.

Kroger e Albertsons vendono negozi selezionati a C&S Wholesale Grocers

Kroger e Albertsons hanno raggiunto un accordo da 1.9 miliardi di dollari con C&S Wholesale Grocers per la vendita di negozi, insegne, centri di distribuzione, uffici e marchi di marchi del distributore selezionati. Questa mossa strategica mira ad espandere l’accesso a prodotti alimentari a prezzi accessibili e creare un’alternativa competitiva ai rivenditori non sindacalizzati. C&S Wholesale Grocers, secondo quanto riferito sostenuto da SoftBank Corp, svolgerà un ruolo cruciale nel plasmare il futuro del settore alimentare.

Kroger riporta utili contrastanti nel secondo trimestre e raggiunge un accordo sugli oppioidi

Le vendite di Kroger nel secondo trimestre dell'anno fiscale 23 sono diminuite del 2.3% a 33.85 miliardi di dollari, al di sotto delle aspettative degli analisti. Tuttavia, la società ha raggiunto un accordo di principio per risolvere la maggior parte delle richieste di oppioidi nei suoi confronti. L'accordo è un passo significativo verso la risoluzione delle controversie legali e consente a Kroger di andare avanti. La società prevede che l’utile per azione rettificato per l’anno fiscale 23 sarà compreso tra $ 4.45 e $ 4.60.

Il farmaco antidiabetico di Eli Lilly raccomandato come nuova opzione terapeutica

Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Regno Unito ha approvato il farmaco antidiabetico di Eli Lilly, Mounjaro (tirzepatide), come opzione terapeutica praticabile per i pazienti con diabete di tipo 2 scarsamente controllato. Il NICE stima che circa 180,000 persone potrebbero trarre beneficio da questo nuovo trattamento. Questa raccomandazione afferma l’efficacia e il potenziale impatto di Mounjaro nella gestione della crescente epidemia globale di diabete.

Hooker Furnishings riporta utili deludenti del secondo trimestre

Hooker Furnishings ha registrato un calo delle vendite del 36% nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2, per un totale di 24 milioni di dollari, al di sotto delle aspettative di consenso. Il calo dei ricavi è attribuito alla minore domanda di arredamento per la casa e alla prevista cessione delle attività non redditizie nel segmento Home Meridian. Tuttavia, la società prevede una ripresa della domanda e degli affari nella seconda metà dell’anno fiscale 97.8 e si aspetta che Home Meridian raggiunga una redditività sostenibile.

Calvin Klein lancia le collezioni per la casa

Calvin Klein Inc, una filiale di PVH Corp, ha stipulato un accordo di licenza con Revman per progettare, produrre e distribuire accessori per la casa negli Stati Uniti, Canada e Messico. L'azienda prevede di svelare le nuove collezioni per la casa di Calvin Klein alla settimana del mercato dei tessili per la casa di New York, segnando il suo ingresso nello spazio dell'arredamento per la casa. Questa partnership mira a capitalizzare il forte marchio Calvin Klein ed espandere la sua presenza sul mercato.

Apple risponde rapidamente alle vulnerabilità zero-click

Apple è intervenuta rapidamente in risposta alla scoperta di exploit zero-day utilizzati per prendere di mira un membro di un'organizzazione della società civile a Washington, DC. Gli exploit, scoperti dal gruppo di controllo di Internet Citizen Lab, hanno consentito agli hacker di distribuire malware senza l'interazione dell'utente. La rapida risposta di Apple dimostra il suo impegno nel proteggere gli utenti e nel mantenere la sicurezza dei suoi dispositivi.

I progetti GNL di Chevron Australia rischiano scioperi per i salari

I lavoratori dei progetti di gas naturale liquefatto (GNL) della Chevron Corporation in Australia hanno avviato scioperi a seguito del fallimento dei colloqui di mediazione. I lavoratori intendono sospendere il lavoro fino a 11 ore al giorno in più blocchi fino a mercoledì prossimo e rifiutare determinati compiti. Se entro quella data non verrà raggiunto un accordo, hanno minacciato di sospendere tutti i lavori per due settimane a partire dal 14 settembre. Gli scioperi sollevano preoccupazioni su potenziali interruzioni delle operazioni di GNL della Chevron.

Zoom solleva preoccupazioni sul raggruppamento dei team di Microsoft

Zoom Video Communications ha sollevato preoccupazioni su ciò che percepisce come comportamento anticoncorrenziale di Microsoft con la sua piattaforma Teams. Zoom si è impegnata con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e in altre giurisdizioni per esprimere le proprie preoccupazioni. La società ha discusso con gli organismi di regolamentazione, tra cui la Federal Trade Commission degli Stati Uniti e le autorità di concorrenza dell’UE, del Regno Unito e della Germania. Questa mossa dimostra l’impegno di Zoom per una concorrenza leale nel mercato delle videoconferenze.

Il team di difesa antitrust di Google affronta accuse di molestie sessuali

Google, di Alphabet, sta affrontando una battuta d'arresto nei preparativi del processo antitrust a causa delle accuse di molestie sessuali contro l'ex commissario della FTC Joshua Wright. Google ha reciso i suoi legami con Wright in seguito a molteplici accuse da parte di otto donne, che vanno da testi civettuoli ad affermazioni di rapporti sessuali. Queste accuse hanno gettato un'ombra sulla squadra di difesa di Google, portando a una rivalutazione del suo approccio al prossimo processo.

Goldman Sachs pianifica la riduzione della forza lavoro puntando ai lavoratori a basso rendimento

Goldman Sachs si sta preparando per una serie di tagli di posti di lavoro, rivolti principalmente ai dipendenti a basso rendimento, come parte dei suoi sforzi di riduzione dei costi. I tagli dovrebbero avvenire entro ottobre e riflettono gli sforzi continui dell’azienda per ridurre i costi di 1 miliardo di dollari. Questa riduzione annuale colpisce in genere dall’1% al 5% della forza lavoro, concentrandosi su aree come le principali divisioni bancarie di investimento e commerciali. Goldman Sachs mira a ridurre al minimo l'impatto sui propri dipendenti ottimizzando al contempo la propria efficienza operativa.

Spotify si espande negli audiolibri con prove gratuite

Spotify è pronta a lanciare un programma pilota mensile che offre fino a 20 ore di audiolibri gratuiti ai suoi abbonati paganti, con l'obiettivo di diversificare la sua offerta. La società ha collaborato con i principali editori statunitensi per competere con la piattaforma di audiolibri storica Audible. Introducendo prove gratuite di audiolibri, Spotify mira a valutare l'interesse dei clienti e a consolidare ulteriormente la propria presenza nel mercato dell'intrattenimento audio.

