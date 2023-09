Il potenziale dello Switch 2: gestire le aspettative

Le recenti demo dell'imminente Switch 2 alla Gamescom hanno acceso speculazioni sull'hardware e sulle sue capacità. Anche se si prevede che la nuova console fornirà un aggiornamento significativo rispetto al suo predecessore, è importante affrontare le voci con cautela e gestire le nostre aspettative.

Il passaggio ad un'architettura Nvidia più moderna apre interessanti possibilità per il nuovo hardware. I rapporti di The Matrix Awakens in esecuzione sull'hardware delle specifiche di destinazione con DLSS e ray tracing hanno aggiunto entusiasmo. Tuttavia, è fondamentale ricordare che ciò non significa automaticamente che la console portatile avrà prestazioni pari a quelle di una Xbox Series S.

Nel mondo dell'hardware delle console, soprattutto quando si tratta di Nintendo, le aspettative devono essere temperate. Le fughe di notizie e le voci forniscono informazioni limitate e spesso portano a conclusioni errate. Il termine “Low Information Zone” o LIZ, coniato dal debunker degli UFO Mick West, si riferisce alla mancanza di fatti concreti che porta all’interpretazione e al pio desiderio.

Vale la pena considerare la situazione al momento dell'annuncio dello Switch originale. Le fughe di notizie e le voci su giochi come Doom 2016 e The Witcher 3 in arrivo sulla console sembravano incredibili all'epoca. Tuttavia, quando alla fine questi giochi furono rilasciati su Switch, divenne chiaro che l'hardware era in grado di fare di più di quanto inizialmente ipotizzato. Idee sbagliate simili potrebbero sorgere con la presunta demo di The Matrix Awakens su Switch 2.

Sebbene sia probabile che il rapporto sia vero, data l'esperienza di Epic Games, le effettive capacità della console restano da vedere. Il processore mobile e il modo in cui Epic Games ha ottimizzato il proprio lavoro determineranno in definitiva le prestazioni. I confronti con le demo per console e PC di The Matrix Awakens dovrebbero essere affrontati con cautela, considerando come giochi come Doom 2016 e The Witcher 3 si sono comportati sullo Switch originale rispetto alle loro controparti PS4.

La collaborazione con Nvidia apporta vantaggi allo Switch 2, come tecnologie come DLSS e ray tracing migliorato. Tuttavia, è importante notare che la console sarà comunque limitata in termini di potenza rispetto alle console tradizionali. Sebbene possa sovraperformare i sistemi basati su AMD, è improbabile che possa eguagliare le prestazioni di Xbox Series S a causa delle limitazioni dell'hardware mobile.

In conclusione, il potenziale di Switch 2 è entusiasmante, ma è fondamentale gestire le aspettative. Le demo e i progressi tecnologici di cui si vocifera indicano possibilità promettenti, ma finché non avremo informazioni concrete ed esperienza pratica, è importante non sopravvalutare le capacità della console.

