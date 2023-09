Devil Engine: data di rilascio dell'edizione completa posticipata al 9 novembre

By

Beep Japan, Poppy Works e Protoculture Games hanno annunciato che la data di uscita di Devil Engine: Complete Edition è stata posticipata. Originariamente previsto per il 12 ottobre, il gioco verrà ora lanciato il 9 novembre. Lo sparatutto a scorrimento laterale sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Switch.

Devil Engine: Complete Edition include sia il gioco base che l'espansione chiamata "Devil Engine: Ignition". Il gioco base è stato inizialmente rilasciato per PC tramite Steam il 21 febbraio 2019. L'espansione, "Devil Engine: Ignition", è stata annunciata a maggio 2019, con l'intenzione di lanciarla su PC nell'inverno 2019. Tuttavia, il rilascio non è mai stato realizzato. .

Con il rilascio dell'edizione completa, si prevede che l'espansione sarà disponibile anche per PC tramite Steam.

Fonti: Beep Japan, Poppy Works, Protoculture Games

Definizioni:

– Beep Japan: editore e sviluppatore.

– Poppy Works: editore e sviluppatore.

– Protoculture Games: uno sviluppatore.

– Scorrimento laterale: un genere di videogiochi in cui il gameplay si muove orizzontalmente da sinistra a destra.

– Shoot 'Em Up: un genere di videogiochi caratterizzato dal fatto che il giocatore controlla un personaggio che combatte contro ondate di nemici e proiettili.