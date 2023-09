Perché gli NPC di Starfield sembrano senza vita: la spiegazione di uno sviluppatore

Uno sviluppatore che ha lavorato su Starfield, Delaney King, ha recentemente fornito informazioni sul motivo per cui i personaggi del gioco hanno un aspetto senza vita. King, un personaggio e artista tecnologico che ha già lavorato su titoli popolari come Dragon Age e God of War, ha spiegato che il problema risiede nel muscolo orbicularis oculi.

In un thread su Twitter, King ha descritto come il muscolo orbicolare dell'occhio è responsabile della contrazione quando una persona sorride, creando quello che è noto come "sorriso Duchenne" o un sorriso genuino. Tuttavia, a Starfield, questo muscolo non si contrae completamente, risultando in sorrisi che sembrano finti. King ha paragonato questo tipo di sorriso a quello ritratto da Anthony Starr nella serie TV The Boys.

King ha anche fatto riferimento ad András Arató, noto per il meme “Hide the Pain Harold”, il cui orbicularis oculi non si contrae molto nemmeno con un sorriso genuino. Questa mancanza di contrazione muscolare crea un sorriso che appare innaturale ed è diventato un meme popolare su Internet.

La combinazione della contrazione incompleta del muscolo orbicularis oculi e dell'incapacità di coprire il bianco superiore degli occhi con la palpebra superiore si traduce nell'aspetto inquietante degli NPC in Starfield. King ha suggerito che questi problemi possano essere risolti attraverso modifiche manuali per migliorare le espressioni facciali dei personaggi e renderli più realistici.

Tuttavia, creare volti realistici nei videogiochi è un compito impegnativo, come ha riconosciuto King. Richiede il coordinamento tra più dipartimenti e una profonda comprensione dell'anatomia facciale umana, delle espressioni e dei segnali di comunicazione visiva.

Nonostante le difficoltà, Starfield è stato un grande successo per Bethesda, con oltre sei milioni di giocatori dal suo lancio. Il gioco ha attirato l'attenzione anche per i suoi riferimenti nascosti ad altri giochi e per la sua fisica impressionante. Sebbene i volti degli NPC possano essere inquietanti, le coinvolgenti missioni di gioco di ruolo e i personaggi interessanti hanno reso Starfield un'esperienza accattivante per molti giocatori.

Fonte:

Discussione su Twitter di Delaney King

Articolo IGN di Wesley Yin-Poole