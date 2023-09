Cacciatore di demoni: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyo Taishi! Trasforma l'anime in un gioco in stile Mario Party

La popolare serie anime, Demon Slayer, pubblicherà un nuovo videogioco chiamato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyo Taishi! per Nintendo Switch. A differenza dei tipici giochi di combattimento anime, questo assume un formato di gioco da tavolo in stile Mario Party.

Simile a Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyo Taishi! è un party game per quattro giocatori che presenta vari minigiochi. I giocatori lanceranno i dadi per spostarsi sulle tessere di un gioco da tavolo e si cimenteranno in giochi spensierati come indovinare in quale scatola si nasconde Nezuko, uno dei personaggi. Tuttavia, il gioco include anche un ciclo notturno in cui i giocatori devono trovare ed eliminare i demoni. , che è coerente con la serie anime.

Mentre Nezuko è relegato a un personaggio secondario nel gioco, i giocatori possono scegliere di giocare nei panni del protagonista Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira e nove membri di Hashira. Il gioco mira a fornire un'esperienza divertente per i fan della serie incorporando personaggi familiari e un gameplay avvincente.

Cacciatore di demoni: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyo Taishi! è il secondo adattamento videoludico della serie Demon Slayer dopo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, un combattente da arena sviluppato da CyberConnect2. Si prevede che il prossimo gioco uscirà sull'eShop giapponese nel 2024 e poco dopo potrebbe seguire una versione in inglese, in base alla localizzazione del gioco precedente.

Nel complesso, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyo Taishi! dà vita al mondo di Demon Slayer in un gioco unico in stile Mario Party, offrendo ai fan un nuovo modo di vivere l'amata serie.

Fonte:

– Siliconera