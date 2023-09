L'alleanza Deloitte e Bitwave: migliorare la gestione delle risorse digitali

La società di contabilità Big 4 Deloitte e la piattaforma di contabilità aziendale Bitwave hanno unito le forze per creare un'alleanza strategica. La collaborazione mira ad assistere le aziende nella gestione delle complessità dello spazio delle risorse digitali combinando la piattaforma software di Bitwave con i servizi di consulenza contabile, fiscale e di governance di Deloitte.

La rapida evoluzione del settore delle risorse digitali ha comportato una serie di nuove sfide, tra cui un aumento dei dati, dei rischi, delle normative e dei requisiti di conformità. L’alleanza Deloitte-Bitwave offre ai clienti una suite di offerte di asset digitali per affrontare queste complessità. Ciò include la connessione dei dati blockchain ai sistemi di pianificazione delle risorse aziendali per approfondimenti in tempo reale, l’automazione dei processi contabili per accelerare la chiusura mensile e la semplificazione dei pagamenti crittografici.

Inoltre, l’alleanza aiuta le aziende a conformarsi ai principi contabili come US GAAP e IFRS, oltre a mitigare i rischi e aumentare la trasparenza attraverso processi e controlli migliorati. Tiene inoltre conto delle considerazioni fiscali durante le transazioni e assiste nella conformità fiscale globale.

La partnership tra Deloitte e Bitwave riunisce competenze ed esperienze complementari. Secondo Rob Massey, partner di Deloitte Tax LLP, l’alleanza offre opportunità uniche di collaborazione e mira a ridefinire il settore delle risorse digitali.

Sia Deloitte che Bitwave vedono l'importanza di affrontare non solo le sfide tecniche ma anche quelle organizzative. L’alleanza sfrutta i servizi professionali di Deloitte, la specializzazione in finanza, fiscalità e trasformazione digitale, per risolvere un’ampia gamma di problemi aziendali.

La vasta esperienza di Deloitte nel settore blockchain e delle risorse digitali è evidenziata dal completamento della certificazione di implementazione di Bitwave da parte di numerosi professionisti Deloitte. Questa alleanza consente ai clienti di beneficiare delle intuizioni e delle competenze di Deloitte durante l'utilizzo della piattaforma Bitwave.

In conclusione, l’alleanza Deloitte e Bitwave si concentra sulla fornitura di velocità, efficienza dei processi, risparmi sui costi e miglioramenti della conformità alle aziende che utilizzano risorse digitali. La loro collaborazione mira a esplorare le complessità dello spazio delle risorse digitali e stabilire nuovi parametri di riferimento nel settore.

