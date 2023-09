Deity pubblica le frequenze operative per il sistema microfonico wireless digitale THEOS

Deity, il fornitore leader di apparecchiature audio, ha rilasciato un elenco completo delle frequenze operative per il suo prossimo sistema di microfono wireless digitale THEOS. Questo elenco consente agli utenti di determinare quali frequenze sono supportate nei diversi paesi e i livelli di potenza RF previsti nelle loro aree specifiche.

Avere queste informazioni prontamente disponibili è incredibilmente utile per i professionisti del settore audio. Li aiuta a comprendere i requisiti legali per il funzionamento dei trasmettitori wireless THEOS e a identificare se sono necessarie licenze aggiuntive per l'utilizzo di altre apparecchiature all'interno di tali frequenze.

Con la domanda sempre crescente di sistemi audio wireless, è fondamentale avere una conoscenza accurata delle frequenze disponibili quando si pianificano produzioni o eventi dal vivo. L'elenco di Deity soddisfa questa esigenza, offrendo una risorsa preziosa per i professionisti dell'audio di tutto il mondo.

Fornendo queste frequenze operative, Deity consente agli utenti di conformarsi alle normative locali e ottimizzare le configurazioni dei microfoni wireless. Ciò garantisce una trasmissione audio fluida e priva di interferenze, migliorando la qualità complessiva della produzione.

L'impegno di Deity nel supportare un'ampia gamma di frequenze in diversi paesi dimostra la sua dedizione nel soddisfare le diverse esigenze della sua base di clienti globale. Questo livello di trasparenza e condivisione delle informazioni non solo è vantaggioso, ma rafforza anche la posizione di Deity come fornitore affidabile di soluzioni audio.

In conclusione, la pubblicazione da parte di Deity delle frequenze operative per il sistema di microfono wireless digitale THEOS rappresenta uno sviluppo significativo nel settore audio. Questa risorsa completa fornisce ai professionisti le conoscenze necessarie per gestire i propri sistemi audio wireless in modo legale ed efficace in vari paesi. Fornendo queste informazioni, Deity rafforza il proprio impegno per la soddisfazione del cliente e rafforza la propria posizione di attore leader nel mercato delle apparecchiature audio.

Fonte: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com