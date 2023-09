Il potere dell’identità digitale decentralizzata nella salvaguardia delle informazioni personali

Un whitepaper pubblicato da CompTIA, l’associazione no-profit per l’industria e la forza lavoro IT, esplora l’emergere dell’identità digitale decentralizzata come solido strumento per proteggere le informazioni personali. Il white paper, intitolato “Decentralized Digital Identity & Self-Sovereignty” e prodotto da CompTIA Blockchain e Web3 Advisory Council, approfondisce come questo approccio stia rimodellando la sicurezza IT, offrendo a individui e organizzazioni maggiore privacy e controllo sulle proprie informazioni.

I fornitori di servizi gestiti (MSP) sono incoraggiati a familiarizzare con le credenziali di identità digitale decentralizzate per essere attrezzati per assistere i propri clienti nel migliorare la loro sicurezza e privacy. Le grandi organizzazioni hanno già adottato questo metodo per proteggere i dati personali e si prevede che le piccole e medie imprese seguiranno l’esempio. In qualità di partner e fornitori tecnologici, gli MSP svolgeranno un ruolo cruciale nel guidare e supportare le organizzazioni in questa transizione.

Il white paper spiega che l'identità digitale decentralizzata comprende credenziali digitali, note come credenziali verificabili (VC), archiviate in un portafoglio VC. Il portafoglio è protetto con un PIN o una passphrase ed è completamente controllato dall'utente. Sfruttando l'identità digitale decentralizzata, le informazioni di un individuo rimangono crittografate finché non sceglie di condividerle. Durante la condivisione, al destinatario viene fornito solo un token di prova, non il record completo delle informazioni.

Wes Jensen, copresidente del Blockchain Advisory Council e partner di 21Packets, sottolinea che l'identità digitale decentralizzata consente sia agli individui che alle organizzazioni di avere un maggiore controllo sulle proprie informazioni e relazioni online, garantendo allo stesso tempo maggiore sicurezza e privacy.

Il white paper include numerosi esempi reali di applicazioni di identità digitale decentralizzate, che abbracciano aree quali lo shopping, l’occupazione, i servizi governativi, l’istruzione, le transazioni finanziarie e l’assistenza sanitaria. Sottolinea la possibilità che individui e organizzazioni si facciano carico delle proprie informazioni e proteggano la propria privacy in questi ambiti.

Il CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council funge da piattaforma per leader di pensiero e innovatori per esplorare come le aziende possono sfruttare la tecnologia blockchain. Con membri provenienti da contesti diversi, il consiglio ne esamina le applicazioni e gli impatti in diversi settori, tra cui catena di fornitura, sviluppo software, legale, marketing, istruzione e organizzazioni B2B/B2C.

Fonte: CompTIA