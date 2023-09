Risparmia sugli articoli essenziali e sui gadget per Office con queste offerte

In questa edizione di Dealmaster, abbiamo curato un elenco di offerte su articoli essenziali e gadget per l'ufficio per aiutarti a risparmiare denaro mentre lavori da casa. Dalle sedie ergonomiche agli scooter elettrici e ai laptop, ce n'è per tutti i gusti. Ecco alcune delle migliori offerte che abbiamo trovato:

Sedie da ufficio

Steelcase offre uno sconto del 15% su una varietà di sedie, incluso il modello Gesture altamente raccomandato. I prezzi partono da $ 1,165 dopo lo sconto. Tempurpedic ha anche un accordo sulla sua sedia operativa imbottita, che ora è disponibile per $ 299 con il codice CHAIR15. Design Within Reach offre sconti sulla sedia da lavoro Gas e sulla serie About A Chair.

Scooter elettrici ed E-Bike

Se desideri migliorare il tuo tragitto giornaliero, Best Buy ha offerte sugli scooter elettrici di GoTrax, con prezzi a partire da $ 350. Questi scooter offrono una gamma di distanze operative e velocità massime.

Smartwatch e orologi sportivi

Rimani connesso e monitora la tua forma fisica con uno smartwatch Garmin. Best Buy offre sconti su vari modelli, tra cui lo smartwatch GPS Garmin Venu 2S e la serie Garmin Forerunner.

Salute e cura della persona

Best Buy ha anche offerte sui dispositivi sanitari e per la cura personale di Beurer. Dai misuratori di pressione sanguigna ai dispositivi per massaggi, puoi trovare sconti su una vasta gamma di prodotti.

Prodotti Apple

Se hai bisogno di un nuovo laptop o tablet, Amazon offre sconti sui prodotti Apple. Il MacBook Air 2020 è disponibile per $ 750 e sono in vendita anche gli ultimi iPad Air e iPad Mini.

Computer portatili Lenovo

Chi è alla ricerca di un laptop Windows può controllare le offerte sui laptop Lenovo. Le serie ThinkPad e IdeaPad sono disponibili a prezzi scontati sul sito Lenovo.

Con queste offerte, puoi risparmiare denaro migliorando al tempo stesso la tua configurazione di lavoro da casa. Approfitta degli sconti e aggiorna oggi stesso i tuoi oggetti essenziali e i tuoi gadget per l'ufficio!

Fonte:

Cassa di acciaio

Tempurpedico

Design Within Reach

Miglior acquisto

Garmin

Beurer

Iperice

therabody

Amazon

Lenovo