Noel Edmonds avvistato dietro il bancone del Somerset Café

Noel Edmonds, noto per il suo ruolo di conduttore di Deal or No Deal, è stato recentemente avvistato nel Regno Unito con un sorprendente cambio di carriera. La leggenda della TV ha fatto visita al Victoria Park Community Cafe a Frome, nel Somerset, dove ha deciso di dare una mano servendo lui stesso i clienti.

Il bar, gestito da Cultivating Community e gestito da volontari, ha suscitato grande scalpore quando Noel ha fatto la sua apparizione. La volontaria del Café Sherry Anne Downes ha condiviso che i clienti erano entusiasti di vederlo e Noel ha accettato felicemente quando ha chiesto se voleva mettersi dietro il bancone.

Sebbene sembrasse che Noel stesse esplorando un potenziale cambiamento di carriera, declinò l'offerta di un concerto fisso al bar. Ciò era dovuto alla distanza tra la sua attuale residenza in Nuova Zelanda e il Regno Unito. Noel e sua moglie Liz si sono trasferiti in Nuova Zelanda nel 2019 e da allora hanno acquisito varie proprietà, tra cui una con una caffetteria.

L'interesse di Noel per il bar della comunità derivava dalla sua esperienza come proprietario di un bar in Nuova Zelanda. Ha conversato con lo staff sulla loro struttura e ha anche parlato delle proprie iniziative imprenditoriali.

Si ritiene che la visita di Noel nel Regno Unito sia motivata dalla nascita del bambino di sua figlia Alice. Secondo quanto riferito, si trova a Bude, in Cornovaglia, vicino a dove risiede sua figlia. Noel ha quattro figlie dal suo precedente matrimonio ed è attualmente sposato con Liz dal 2009.

Fonte: Somerset in diretta