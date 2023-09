Dbrand svela Arachnoplates, un'alternativa elegante alle cover PS5 di Spider-Man di Sony

La società canadese Dbrand ha introdotto una nuova alternativa alle cover esaurite della console Spider-Man 2 di Sony per PlayStation 5 (PS5). Gli Arachnoplates dell'azienda offrono un design visivamente più sorprendente che ricorda un romanzo grafico, con l'iconico scontro tra Spider-Man e Venom. A differenza delle lastre Sony, le Arachnoplates di Dbrand non includono alcun logo aziendale.

Il CEO di Dbrand, Adam Ijaz, afferma che il focus degli Arachnoplates è sull'esecuzione e sul design superiori. A differenza di altri piatti di terze parti, gli Arachnoplate non contengono messaggi nascosti o uova di Pasqua che potrebbero potenzialmente offendere il produttore della console originale. Gli Arachnoplate avranno un prezzo di $ 65, lo stesso dei piatti in edizione limitata di Sony, ma non includono la pelle centrale o le strisce di luci rosse che cambiano colore. L'azienda prevede di spedire gli Arachnoplates il 20 ottobre, offrendo la spedizione gratuita ai clienti negli Stati Uniti e in Canada, ma è disponibile anche la spedizione in tutto il mondo.

Oltre agli Arachnoplates, Dbrand continua a vendere i suoi Retro Darkplate trasparenti e i suoi piatti Jet Black per PS5. Tuttavia, a causa di vincoli legali, nessuna di queste opzioni presenta il caratteristico design "colletto spuntato" visto sulle piastre Sony.

