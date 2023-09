Nuova custodia trasparente "Never-Yellowing" di Dbrand per iPhone 15 Pro

By

Dbrand, un famoso produttore di custodie per smartphone, ha appena annunciato il rilascio del suo ultimo prodotto, Ghost Case. Questa custodia trasparente è progettata specificamente per i telefoni di punta, incluso l'attesissimo iPhone 15 Pro. La caratteristica principale della custodia Ghost è la sua affermazione di non ingiallire mai, un problema comune a molte custodie trasparenti sul mercato.

Secondo Dbrand, la caratteristica anti-ingiallimento della custodia Ghost è attribuita al suo design bicolore, in particolare alla cornice nera opaca che circonda la custodia. Il CEO Adam Ijaz spiega che la combinazione di materiali, tecniche di post-elaborazione e scelte deliberate di design industriale contribuiscono alla capacità della custodia di mantenere la sua chiarezza nel tempo.

A parte le sue proprietà anti-ingiallimento, la custodia Ghost è anche descritta come dotata di ottima presa e in grado di fornire un'esperienza tattile soddisfacente grazie ai suoi pulsanti cliccabili. Dbrand afferma inoltre che la custodia può resistere a una caduta di 10 piedi, garantendo la massima protezione per il tuo smartphone.

Oltre all'iPhone 15 Pro, Dbrand offre versioni della custodia Ghost per altri telefoni di punta tra cui iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro e Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Tutte le varianti della custodia hanno uno spessore di 1.2 mm e sono dotate di magneti MagSafe integrati, che consentono una perfetta compatibilità con la tecnologia di ricarica magnetica di Apple.

Dbrand ha preso la decisione consapevole di utilizzare TPU (poliuretano termoplastico) per le parti opache della custodia, mentre il resto è realizzato in policarbonato. Questa combinazione consente alla custodia di avere l'aspetto e la sensazione di una custodia trasparente, pur mantenendo flessibilità e durata.

La custodia Dbrand Ghost per iPhone 15 Pro e altri telefoni di punta è ora disponibile per il preordine e la spedizione dovrebbe iniziare a ottobre.

Fonte: The Verge