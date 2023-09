Un caso chiaro che non ingiallirà: Dbrand presenta il caso "Ghost".

By

Dbrand ha svelato un nuovo caso trasparente chiamato "Ghost", che promette di non ingiallire mai. Questa custodia di nuova generazione combina resistenza e design elegante e offre inoltre la compatibilità MagSafe con i dispositivi Android, incluso Pixel 7 Pro.

A differenza di molte altre custodie trasparenti sul mercato, che tendono ad ingiallire nel tempo, Dbrand sostiene che il suo design bicolore lo rende impossibile. La custodia presenta un bordo nero opaco per una maggiore presa ed è spessa solo 1.2 mm, rendendola meno ingombrante delle altre custodie Dbrand. Vanta inoltre pulsanti cliccabili, 10 piedi di protezione dagli impatti e i magneti più potenti disponibili per il supporto MagSafe.

Sebbene le custodie Ghost supportino MagSafe per iPhone, portano questa funzionalità anche su Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra e Galaxy S22 Ultra. Gli utenti iPhone possono scegliere tra le versioni della custodia per iPhone 15 Pro/Max e iPhone 14 Pro/Max.

Le custodie Dbrand Ghost hanno un prezzo di $ 49.95 e sono disponibili per l'acquisto a partire da oggi. Tuttavia, tutte le versioni verranno spedite a ottobre e solo gli iPhone potranno usufruire del pacchetto di protezione per lo schermo.

Con il suo design innovativo e la compatibilità MagSafe, la custodia Ghost offre una soluzione per chi è alla ricerca di una custodia trasparente che non ingiallisca. La promessa di longevità di Dbrand lo distingue dalle altre custodie chiare, rendendolo una scelta interessante per gli utenti di smartphone che cercano sia stile che protezione.

Fonte:

– Dbrand svela il caso “Ghost”: [inserisci l’URL qui]

– Dichiarazione ufficiale di Dbrand: [inserire l'URL qui]