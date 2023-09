Esplorare soluzioni tecnologiche per accelerare lo sviluppo sostenibile

Questo articolo evidenzia la necessità di soluzioni tecnologiche innovative per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Nello specifico si delineano due obiettivi.

Il primo obiettivo è sviluppare soluzioni tecnologiche che facilitino la misurazione, la rendicontazione, la verifica e la certificazione delle azioni SDG. Queste soluzioni sono progettate per essere utilizzate dalle agenzie delle Nazioni Unite, dalle autorità locali e dalla società civile. Utilizzando questi strumenti, le organizzazioni e gli individui possono monitorare i propri progressi verso gli SDG e assicurarsi che stiano avendo un impatto significativo. Inoltre, queste soluzioni incorporano elementi di gamification per aumentare il coinvolgimento e incoraggiare la partecipazione attiva agli sforzi di sviluppo sostenibile.

Il secondo obiettivo è aggiornare l’attuale Dichiarazione Globale dei Giovani sull’Urbanizzazione Sostenibile. Questa dichiarazione è stata adottata al World Urban Forum XI e fornisce un quadro affinché i cittadini globali possano articolare la propria visione per un futuro sostenibile. La dichiarazione aggiornata creerà “Patti locali per il futuro” che affrontano preoccupazioni immediate e cruciali come il cambiamento climatico. Attraverso questi patti, gli individui e le comunità locali possono assumere impegni e impegni specifici per contribuire all’urbanizzazione sostenibile. Questi patti locali fungeranno da canale per il coinvolgimento dei cittadini e saranno presentati al Summit delle Nazioni Unite sul futuro del 2024.

Nel complesso, l’obiettivo di queste soluzioni tecnologiche e delle dichiarazioni aggiornate è quello di accelerare i progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dando agli individui e alle comunità la possibilità di agire. Fornendo strumenti e strutture per la misurazione, il coinvolgimento e la collaborazione, queste iniziative mirano a creare un futuro più sostenibile ed equo per tutti.

Definizioni:

– Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG): una serie di 17 obiettivi globali stabiliti dalle Nazioni Unite nel 2015 per affrontare sfide quali povertà, disuguaglianza e cambiamento climatico.

– Gamification: l’applicazione di elementi e meccaniche di gioco, come competizione e ricompense, a contesti non di gioco per aumentare il coinvolgimento e la motivazione.

Fonte:

– Nessun URL fornito