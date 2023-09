Il nuovo trailer di Dark Fracture rivela un gameplay agghiacciante e un horror psicologico

È stato pubblicato il trailer ufficiale di Dark Fracture, che offre ai fan un assaggio delle sue caratteristiche di gioco agghiaccianti e degli aspetti horror psicologici. Sviluppato da Twisted II Studio, questo gioco in uscita mira a immergere i giocatori in una prospettiva in prima persona per migliorare l'esperienza di gioco horror. Dark Fracture mette in mostra elementi di gioco unici che promettono un avvincente incontro horror atmosferico.

Il trailer mostra una varietà di ambienti inquietanti e distinti che i giocatori potranno esplorare, offrendo un viaggio intenso e garantito, ricco di narrazione avvincente e componenti di gioco terrificanti.

Il trailer di Dark Fracture inizia con una presentazione horror in stile VHS, in cui un uomo tormentato condivide le sue lotte ed esprime il desiderio di scoprire le origini dei suoi pensieri inquietanti. Ciò pone le basi per gli elementi horror psicologici del gioco, evidenziando l'intensa battaglia del protagonista contro i suoi demoni interiori.

Il trailer poi passa a rivelare una selezione di livelli agghiaccianti che saranno inclusi in Dark Fracture. Questi ambienti, presentati da una prospettiva in prima persona, sono inquietanti e snervanti. Il livello iniziale appare come un semplice corridoio ma si trasforma rapidamente in un luogo inquietante abitato da una creatura minacciosa, sottolineando la prospettiva da incubo del protagonista.

Oltre al design dei livelli, il trailer mostra anche creature spaventose, come letali scarafaggi volanti ed esseri extraterrestri, che rappresenteranno una minaccia significativa nel gioco.

Nel complesso, il trailer di Dark Fracture cattura efficacemente gli elementi inquietanti del suo level design e delle creature terrificanti, sottolineando il disperato tentativo del protagonista di sfuggire a uno scenario da incubo. Ciò promette un'esperienza di gioco horror psicologica emozionante e unica, rivolta specificamente agli appassionati di horror.

Dark Fracture uscirà nel 2024 e sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e piattaforme PC. Su Steam è disponibile anche un'edizione Prologue del gioco, che offre ai giocatori un'anteprima del concetto e di vari elementi, consentendo loro di anticipare ciò che verrà.

Fonte:

– Sito web di Twisted II Studio