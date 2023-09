Le migliori offerte tecnologiche dell'8 settembre: controller Xbox, Apple iPad Pro, Power Bank e altro ancora

Se sei alla ricerca di ottimi affari tecnologici, non cercare oltre. Abbiamo compilato un elenco delle migliori offerte disponibili oggi, tra cui un controller Xbox Razer Star Wars Stormtrooper in edizione limitata, tablet Apple iPad Pro, un power bank e altro ancora.

Power Bank Anker PowerCore Slim 313 da 10,000 mAh – $ 11.54

Se stai cercando un power bank economico di un marchio affidabile, Anker PowerCore Slim 313 è la scelta perfetta. Questo sottile power bank ha una capacità di 10,000 mAh e ha quasi le stesse dimensioni di un iPhone 14, rendendolo estremamente portatile. È dotato di più porte per la ricarica e fornisce fino a 12 W di carica utilizzando le tecnologie PowerIQ e VoltaggioBoost di Anker.

Controller wireless Razer Xbox Series X|S Star Wars Stormtrooper in edizione limitata con supporto di ricarica – $ 90.12

Per i fan di Star Wars, questo controller Xbox in edizione limitata è un must. Il controller wireless Razer Star Wars Stormtrooper Limited Edition per Xbox Series X con supporto di ricarica è attualmente in vendita a soli $ 90.12, in calo rispetto al prezzo normale di $ 199.99. Questo controller con licenza ufficiale presenta un'esclusiva grafica di Star Wars e viene fornito con un supporto di ricarica a tema abbinato con una batteria ricaricabile.

iPad Pro Apple 2021″ 12.9 (WiFi) – Da $ 859.99

Woot offre ottime offerte sui nuovissimi tablet Apple iPad Pro 2021. Questi tablet sono dotati di una garanzia Apple completa di 1 anno, proprio come se li acquistassi dall'Apple Store stesso. I prezzi partono da $ 859.99 per il modello da 128 GB e salgono a $ 999.99 per il modello da 2 TB. Questi tablet sono perfetti per la produttività, l'intrattenimento e tutto il resto.

PC da gioco Skytech Nebula RTX 4060 – $ 849.99

Se hai bisogno di un PC da gioco, Skytech Nebula RTX 4060 è un'ottima opzione. Questo PC è dotato di una GPU RTX 4060, che è circa il 10%-20% più veloce di una RTX 3060. È perfetto per i giochi a 1080p e dispone della tecnologia DLSS 3.0 per frame rate migliorati. L'RTX 4060 è anche efficiente dal punto di vista energetico, consentendoti di risparmiare sulla bolletta elettrica.

SSD Crucial P5 Plus 2TB PCIe Gen4 M.2 NVMe – $ 87.99

Aggiorna il tuo spazio di archiviazione con l'SSD Crucial P5 Plus da 2 TB. Questo SSD PCIe Gen4 x4 M.2 offre velocità elevatissime ed è compatibile con PS5. Oggi puoi ottenerlo per soli $ 87.99 dopo aver applicato un buono sconto di $ 10. Tieni presente che questo SSD non viene fornito con un dissipatore di calore preinstallato.

Scheda video Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX – $ 889.99

La Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX è una scheda grafica di punta che rivaleggia con le potenti schede della serie GeForce RTX 40. Supera la GeForce RTX 4080 nei benchmark grezzi e presenta una maggiore capacità VRAM, rendendola adatta per il lavoro 3D e l'arte AI. A $ 889.99, offre prestazioni eccellenti a un prezzo inferiore.

Pacchetto booster Dolcetto o scambio del GCC Pokémon 2023 – $ 19.99

Invece di regalare caramelle questo Halloween, considera le carte Pokemon come un'alternativa. Il pacchetto Trick or Trade Booster include 50 mini-pack da 3 carte Pokemon ciascuno, fornendo un'alternativa divertente ed emozionante alle tradizionali prelibatezze di Halloween.

Stazione di ricarica per doppio controller PS5 – $ 8.99

Mantieni i controller PS5 carichi e pronti all'uso con la stazione di ricarica per doppio controller OVIO. Questa stazione di ricarica di alto livello è attualmente in vendita per $ 8.99 quando ritagli un coupon di sconto del 20% e riscatti un secondo coupon di sconto del 35%. Si tratta di uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di $ 19.99.

Approfitta di queste incredibili offerte tecnologiche finché durano. Che tu abbia bisogno di un power bank, di accessori di gioco o di un nuovo iPad, queste offerte ti coprono.

Fonti: Amazon, Woot