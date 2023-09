Massive Monster annuncia la sala giochi pop-up alla Melbourne International Games Week 2023

Massive Monster, lo sviluppatore dietro Cult of the Lamb, ha rivelato i piani per una sala giochi speciale che sarà disponibile durante la Melbourne International Games Week (MIGW) nel 2023. Questa mostra presenterà una selezione curata di giochi indie locali di Melbourne, consentendo i partecipanti potranno riprodurre demo giocabili di vari studi famosi.

La sala giochi pop-up sarà aperta al pubblico dal 3 all'8 ottobre 2023, al 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne. La mostra sarà situata appena fuori dal CBD di Melbourne e offrirà agli appassionati di giochi l'opportunità di provare in prima persona gli ultimi giochi indie emergenti.

Alcuni dei giochi confermati che saranno presentati includono Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter e The Dungeon Experience, con la possibilità di ulteriori aggiunte prima dello spettacolo. Le sessioni pubbliche si terranno in orari specifici, con le sessioni dal martedì al venerdì dalle 12:5 alle 11:6 e le sessioni dal sabato alla domenica dalle XNUMX:XNUMX alle XNUMX:XNUMX.

La descrizione dell'evento invita i partecipanti a esplorare la selezione curata di giochi indie, offrendo demo in anteprima e merchandise esclusivo. Questa è un'opportunità sia per i giocatori che per i creatori di connettersi e ottenere informazioni dettagliate sul processo di sviluppo dietro questi nuovi entusiasmanti titoli. Sia che i partecipanti siano diretti al PAX o semplicemente stiano cercando di iniziare in anticipo il loro fine settimana al PAX, la sala giochi pop-up è un'esperienza da non perdere.

Oltre alle mostre sul gioco, Massive Monster ospiterà anche un negozio di articoli da regalo che presenterà merce esclusiva e codici di gioco. Inoltre, lo studio sta organizzando vari eventi di networking per professionisti del settore, offrendo ampie opportunità di entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo.

Sebbene la festa di lancio per MIGW 2023 abbia già registrato il tutto esaurito, Massive Monster ha programmato numerosi altri eventi durante la settimana, incluso un evento di networking gratuito per donne e individui di genere diverso il 3 ottobre 2023.

La Melbourne International Games Week 2023 si svolgerà dal 30 settembre all’8 ottobre e offrirà una serie di eventi pubblici e focalizzati sul settore. Questa entusiasmante celebrazione della durata di una settimana offrirà numerose opportunità ai partecipanti di entrare in contatto con nuove persone e celebrare il mondo dei videogiochi locali e internazionali.

Fonte:

– Nessun URL fornito.