Voglia di un tuffo nel passato? Preordina il MEGA set da costruzione per Xbox 360!

Se hai nostalgia del mondo dei videogiochi del 2007, MEGA ha proprio quello che fa per te. Ti presentiamo il nuovo set da costruzione per Xbox 3 in scala 4:360, completo di una copia in scatola di Halo 3. Anche se la copia in scatola non teletrasporterà effettivamente il gioco sullo schermo, funziona insieme alla console proprio come quello reale!

Questo set da collezione, disponibile per il preordine esclusivamente tramite Target negli Stati Uniti, ha un prezzo di $ 150. Offre un modello di replica Xbox 360 completamente costruibile con dettagli autentici e accurati. La console e il controller sono dotati anche di luci funzionanti per migliorare l'esperienza di gioco. La console si apre per rivelare un'unità disco e altre sorprese e quando inserisci il disco a tema Halo 3, la scheda madre si attiva.

Le caratteristiche degne di nota del set da costruzione MEGA Xbox 360 includono un disco rigido rimovibile, interni interattivi accessibili rimuovendo i pannelli laterali e compatibilità con altri set da costruzione MEGA e altri set da costruzione di marca.

Destinata ai costruttori di età pari o superiore a 18 anni che amano un'esperienza di costruzione gratificante e stimolante, questa replica della console Xbox 360 sarà disponibile a partire dall'8 ottobre negli Stati Uniti.

Se sei interessato a preordinare questo set da gioco nostalgico, controlla il collegamento fornito di seguito per la pagina del negozio. Inoltre, abbiamo incluso altre immagini di questo fantastico set per suscitare ulteriormente il tuo interesse.

Facci sapere nei commenti se stai pensando di aggiungere questo tuffo nel passato alla tua collezione il mese prossimo!