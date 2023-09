Pedali piatti Crankbrothers Stamp 1 V2: presa e stabilità impressionanti a un prezzo conveniente

I pedali piatti Crankbrothers Stamp 1 V2 sono una versione ridisegnata della popolare gamma Stamp. Questi pedali con corpo composito offrono presa e stabilità eccellenti, rendendoli la scelta migliore per i ciclisti di mountain bike.

Una delle caratteristiche distintive dei pedali Stamp 1 V2 è la loro ampia presa, grazie ai perni metallici rimovibili. I pedali sono disponibili anche in misure piccole e grandi, adatte a ciclisti con piedi che vanno da EU35 a EU49.

Misurando 109x109 mm nei punti più grandi, i pedali Stamp 1 V2 hanno una piattaforma simmetrica con una leggera concavità sul bordo esterno. I pedali ruotano su un perno in acciaio al cromo forgiato e sono dotati di due boccole IGUS per un funzionamento regolare.

Con 10 perni rimovibili per lato, che sporgono di 5 mm dal corpo del pedale, i pedali Stamp 1 V2 offrono una trazione personalizzabile. I bordi affusolati e smussati dei pedali aiutano a deviare gli impatti e migliorare la durata.

I pedali Stamp 1 V2 sono inoltre completamente riparabili e ricostruibili, rendendo la manutenzione un gioco da ragazzi. Anche se non hanno una porta per il grasso come lo Stamp 7 di fascia alta, sono comunque di facile manutenzione per prestazioni di lunga durata.

Questi pedali sono coperti dalla garanzia di cinque anni di Crankbrothers e sono disponibili in cinque diversi colori. Il campione di prova nero di taglia grande pesa 350 g al paio, il che li rende leggeri senza sacrificare la durata.

Nel complesso, i pedali piatti Crankbrothers Stamp 1 V2 offrono presa e stabilità impressionanti a un prezzo accessibile. Che tu sia un principiante o un ciclista esperto, questi pedali sono un'ottima scelta per la tua mountain bike.

