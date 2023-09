Il fulmineo round di Jim Cramer: scelte di titoli e avvisi

By

In questa edizione del giro lampo di "Mad Money", il conduttore Jim Cramer offre la sua rapida opinione su vari titoli presentati dai chiamanti. Ecco i suoi approfondimenti:

1. Norfolk Southern: Cramer ritiene che Norfolk Southern abbia un prezzo interessante, affermando che attualmente è al livello più economico da molto tempo. Consiglia agli acquirenti di acquistare le azioni gradualmente, per fasi, acquistando inizialmente 50 azioni e poi aspettando un leggero calo prima di acquistarne di più.

2. Sofi: Cramer esprime il suo ottimismo per Sofi, sottolineando che il titolo è già raddoppiato ma potrebbe continuare a salire.

3. VinFast: Cramer sconsiglia vivamente di investire in VinFast. Sottolinea la mancanza di vendite di automobili e suggerisce di stare lontano dalla società, sottolineando che non dovrebbe essere un titolo quotato in borsa.

4. PG&E: non è stato fornito alcun commento o raccomandazione specifica riguardo a PG&E.

5. Arrowhead Pharmaceuticals: Cramer rivela che attualmente evita le azioni che stanno perdendo denaro. Afferma che avrebbe bisogno di maggiori informazioni su Arrowhead Pharmaceuticals prima di considerarlo un potenziale investimento.

6. Accenture: Cramer elogia Accenture per il suo CEO, Julie Sweet, che considera eccezionale. Sottolinea che Accenture aiuta le aziende a districarsi nelle complessità della tecnologia e agisce come un “digitalizzatore”.

7. Alnylam Pharmaceuticals: non è stato fornito alcun commento o raccomandazione specifica riguardo ad Alnylam Pharmaceuticals.

È importante notare che si tratta di opinioni rapide fornite da Cramer durante il segmento lampo e non dovrebbero essere viste come un consiglio di investimento completo. Gli investitori sono incoraggiati a condurre ricerche e analisi approfondite prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

