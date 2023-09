Apple adotterà lo standard di ricarica universale con il lancio di iPhone 15

Si prevede che il CEO di Apple Tim Cook annuncerà un cambiamento significativo nella tecnologia di ricarica martedì quando presenterà l'attesissimo iPhone 15. Nell'ambito degli sforzi continui di Apple per semplificare il suo ecosistema, la società adotterà finalmente il sistema di ricarica universale USB-C su tutti i mercati. tutti i suoi dispositivi, compresi gli iPhone.

Per anni Apple è stata criticata per l'utilizzo di standard di ricarica proprietari, il che significava che gli utenti iPhone dovevano fare affidamento sul cavo Lightning di Apple, mentre altri smartphone utilizzavano lo standard del settore USB-C. L’Unione Europea ha recentemente approvato una legge per obbligare i produttori di tecnologia di consumo ad aderire al sistema di ricarica USB-C, citando la confusione dei clienti e i costi inutili come preoccupazioni principali.

Adottando USB-C, Apple non solo si allineerà al resto del settore, ma affronterà anche le preoccupazioni ambientali. Secondo le autorità di regolamentazione, l’uso di vari caricabatterie ha generato circa 11,000 tonnellate di rifiuti elettronici e ha comportato costi aggiuntivi per circa 250 milioni di euro.

In passato esistevano fino a 33 diversi tipi di caricabatterie per smartphone, ma l’industria ha gradualmente ridotto questo numero a soli due: USB-C e Lightning. Con l'adozione dell'USB-C da parte di Apple, il cavo Lightning diventerà presto obsoleto, riducendo drasticamente il numero di cavi di ricarica in circolazione e semplificando il processo di ricarica per gli utenti iPhone.

Questa mossa di Apple rappresenta un passo significativo verso uno standard di ricarica universale, poiché l’USB-C sta diventando sempre più diffuso nel mondo tecnologico. Si prevede che aprirà la strada a una maggiore compatibilità tra i dispositivi e a semplificare ulteriormente l'esperienza dell'utente.

