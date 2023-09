Le azioni Apple in genere subiscono un duro colpo dopo gli eventi di lancio di iPhone

Con il lancio dell'iPhone 15 di Apple previsto per martedì, gli investitori anticipano l'impatto sulle azioni dell'azienda. Storicamente, le azioni di Apple hanno subito un calo dopo i suoi eventi annuali come il lancio dell'iPhone.

Il giornalista di mercato Jared Blikre di Yahoo Finance spiega che è normale che gli investitori “vendano le notizie” dopo questi eventi. Nel periodo precedente al lancio, le azioni Apple in genere registrano un aumento minimo, ma poi subiscono una svendita durante e dopo l'evento.

Blikre evidenzia il recente calo delle azioni Apple, portandole in territorio ipervenduto. Nonostante questo calo, il titolo è sceso solo del 10% circa rispetto ai massimi storici, suggerendo che un forte calo non è imminente.

Guardando indietro ai dati storici dal 2007, Blikre nota la stagionalità negativa che circonda le azioni Apple. Settembre, in particolare, è stato costantemente un mese negativo per il titolo. Se un investitore avesse investito 1,000 dollari e li avesse spesi solo a settembre dal debutto di Apple nel 1980, ora avrebbe solo circa 80 dollari, il che corrisponde ad una perdita del 92%.

Sebbene ottobre abbia mostrato rendimenti positivi per Apple in passato, Blikre mette in guardia dal fare affidamento esclusivamente su quel mese per un aumento significativo del valore delle azioni. Sottolinea che agosto, un altro mese storicamente positivo, quest'anno è stato in realtà negativo per Apple. Il calo delle entrate potrebbe essere uno dei fattori che contribuiscono a questa deviazione dalla stagionalità.

Nel complesso, anche se potrebbe esserci un po’ di entusiasmo iniziale nel titolo quando Apple annuncia i suoi nuovi prodotti, Blikre suggerisce che l’evento stesso è tipicamente un evento di “vendita delle notizie”. Tuttavia, sottolinea che non si tratta di una situazione catastrofica.

– Jared Blikre, giornalista dei mercati finanziari di Yahoo