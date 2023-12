Controllo degli stati quantistici degli elettroni: una svolta nella microscopia a forza atomica

By

Gli scienziati dell'Università di Ratisbona hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della microscopia a forza atomica (AFM). In un recente studio pubblicato sulla rinomata rivista Nature, i ricercatori hanno sviluppato una tecnica per manipolare lo stato quantistico dei singoli elettroni utilizzando un AFM ad alta risoluzione.

Il mondo che ci circonda è composto da molecole, che sono entità incredibilmente piccole. Anche un minuscolo granello di polvere contiene un numero inimmaginabile di queste molecole. Grazie ai progressi della tecnologia, ora possiamo visualizzare queste minuscole strutture utilizzando l’AFM, che funziona rilevando le forze tra una punta microscopica e la molecola in esame.

Sebbene l’AFM ci consenta di immaginare la struttura interna delle molecole, non fornisce una comprensione completa di tutte le loro proprietà. Determinare la composizione degli atomi all’interno di una molecola, ad esempio, è impegnativo. Tuttavia, gli scienziati hanno a disposizione strumenti alternativi, come la risonanza dello spin elettronico (ESR), che è analoga ai principi utilizzati negli scanner MRI medici.

Tradizionalmente, la VES richiede un gran numero di molecole per produrre un segnale rilevabile, rendendo impossibile l’analisi delle singole molecole. Tuttavia, i ricercatori dell’Università di Ratisbona sono riusciti a integrare con successo l’ESR nell’AFM, consentendo il rilevamento diretto dei segnali di risonanza dello spin elettronico da una singola molecola.

Questo sviluppo rivoluzionario consente la caratterizzazione di singole molecole, offrendo approfondimenti sulla composizione degli atomi all’interno della molecola ripresa, compresi gli isotopi, che sono varianti dello stesso atomo con un numero diverso di neutroni nei nuclei.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che utilizzando questa tecnica integrata è possibile manipolare lo stato quantistico degli spin degli elettroni in una singola molecola. I computer quantistici si basano sulla manipolazione degli stati quantistici senza soccombere alla perdita di informazioni. La capacità di manipolare ripetutamente lo stato quantistico degli elettroni senza che si verifichi la decoerenza apre possibilità per far avanzare il campo dell’informatica quantistica.

Inoltre, immaginando i dintorni della molecola, questo nuovo metodo potrebbe contribuire a comprendere come l’ambiente su scala atomica influenza la decoerenza nei computer quantistici e potenzialmente a trovare modi per prevenirla.

Questa ricerca innovativa è stata finanziata dal ERC Synergy Grant MolDAM (n. 951519) e dalla Fondazione tedesca per la ricerca (n. RE2669/6-2). Lo studio, intitolato “Risonanza di spin elettronico a singola molecola mediante microscopia a forza atomica”, è stato scritto da Lisanne Sellies e colleghi dell’Università di Ratisbona.

Riferimento:

Sellies, L., et al. (2023) Risonanza di spin elettronico di singola molecola mediante microscopia a forza atomica. Natura. doi.org/10.1038/s41586-023-06754-6.