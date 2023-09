Suggerimenti per la progettazione di segnaletica digitale per migliorare i tuoi contenuti

By

La segnaletica digitale è diventata uno strumento essenziale per le aziende che desiderano coinvolgere e affascinare il proprio pubblico. Per aiutarti a creare contenuti visivamente sorprendenti e di grande impatto, ecco alcuni suggerimenti importanti per la progettazione della segnaletica digitale:

1. Migliora le tue immagini con sovrapposizioni di colori ed effetti: utilizza sovrapposizioni di colori ed effetti per aggiungere profondità e dimensione alle tue immagini di segnaletica digitale. Questo trasforma contenuti semplici in capolavori accattivanti sui tuoi schermi digitali.

2. Segui la regola 60-30-10: ottieni una composizione visivamente gradevole bilanciando i colori dominanti, secondari e accentati. Questa regola garantisce un senso di armonia ed equilibrio nei tuoi schermi di segnaletica digitale.

3. Sperimenta la miscelazione dei colori: crea visualizzazioni dinamiche mescolando e abbinando sfumature e gradienti complementari. Ciò aggiunge interesse visivo e rende i tuoi contenuti più coinvolgenti sugli schermi digitali.

4. Usa colori vivaci per distinguerti: attira l'attenzione utilizzando tonalità vivaci che si allineano con il tuo marchio. Ciò aiuta la tua segnaletica digitale a distinguersi dalla massa e lascia un'impressione duratura sugli spettatori.

5. Implementa la codifica a colori per la navigazione: semplifica la navigazione degli spettatori attraverso gli schermi della segnaletica digitale organizzando contenuti e categorie con colori distinti. Ciò migliora l'esperienza dell'utente e guida gli spettatori senza sforzo.

6. Stabilisci la gerarchia visiva: guida l'attenzione degli spettatori in modo efficace utilizzando dimensioni, colore e posizionamento per enfatizzare informazioni importanti. Ciò garantisce che i messaggi critici vengano trasmessi chiaramente sulla segnaletica digitale.

7. Adatta gli elementi di design al tuo pubblico target: considera le preferenze e i dati demografici del tuo pubblico target quando crei contenuti di segnaletica digitale. Questa personalizzazione aiuta a entrare in risonanza con gli spettatori e migliora il coinvolgimento.

8. Utilizza lo spazio negativo: migliora l'impatto visivo e la chiarezza utilizzando strategicamente le aree vuote nella segnaletica digitale. Ciò dà ai tuoi contenuti spazio per respirare ed evita il disordine sullo schermo.

9. Ottimizza i contenuti per schermi diversi: assicurati un'esperienza visiva senza interruzioni ottimizzando i contenuti di segnaletica digitale per varie dimensioni e risoluzioni dello schermo. Ciò garantisce che i tuoi contenuti abbiano un bell'aspetto su qualsiasi schermo.

10. Incorpora elementi interattivi: coinvolgi il tuo pubblico incorporando elementi interattivi come touchscreen, codici QR o gesti. Ciò incoraggia la partecipazione degli utenti e crea esperienze memorabili.

Seguendo questi suggerimenti per la progettazione della segnaletica digitale, puoi creare contenuti accattivanti e di grande impatto che lasciano un'impressione duratura sul tuo pubblico. Ricorda di mantenere la coerenza con il tuo marchio in tutti i tuoi contenuti di segnaletica digitale per uno stile visivo coerente.

Fonte:

– Jennifer Gvozdek, Omnivex

– Digital Signage Today (articolo fonte)

Nota: gli URL sono stati rimossi dalle fonti.