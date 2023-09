Trattare con vicini rumorosi: cosa si può fare legalmente?

Vivere accanto a vicini che stanno subendo estesi lavori di ristrutturazione dei loro edifici agricoli può essere distruttivo e causare problemi di salute alla tua famiglia. Il rumore e il disturbo costanti possono essere fastidiosi, soprattutto se avete bambini piccoli e volete godervi il bel tempo fuori.

È importante affrontare la situazione mantenendo buoni rapporti con i vicini. Un'opzione legale che hai è quella di fare affidamento sulla legge del Nuisance, che si riferisce a qualsiasi atto o omissione che interferisca irragionevolmente con i diritti di un'altra persona associati al godimento della sua proprietà. Il tribunale analizzerà se l'interferenza è sostanziale e determinerà cosa è ragionevole aspettarsi tra vicini.

Nel valutare la denuncia di molestie vengono prese in considerazione le condizioni locali. Il livello di rumore che può essere ritenuto ragionevole in un centro cittadino è diverso da quello in periferia o in campagna. Sfortunatamente, non esiste una definizione specifica di rumore che equivalga a fastidio, ma l’Environmental Protection Agency Act del 1992 afferma che il rumore diventa un fastidio quando è “così forte, così continuo, così ripetuto, di tale durata o intensità o si verifica in tali momenti da dare un ragionevole motivo di fastidio.

Anche la durata dell’interferenza è un fattore considerato dai tribunali. In generale, più a lungo dura l’interferenza, più è probabile che venga ritenuta irragionevole. Tenere un registro di quando si verifica il rumore e di come ha influenzato la tua situazione può rafforzare la tua tesi.

Inoltre, puoi controllare online per vedere se i tuoi vicini hanno ottenuto il permesso di costruire per i loro lavori di ristrutturazione. Il permesso di costruire spesso include condizioni relative al rumore e ai tempi di costruzione. Gli sviluppi non autorizzati, quelli realizzati senza permesso di costruire, possono essere soggetti ad azioni coercitive da parte dell'autorità di pianificazione, come richiedere la rimozione o la modifica della struttura.

Prima di intraprendere qualsiasi azione legale, è consigliabile rivolgersi al proprio vicino e tentare di trovare una soluzione amichevole. Una comunicazione e una comprensione chiare possono spesso portare a un risultato soddisfacente per entrambe le parti.

Fonte: Stephen Coppinger, avvocato presso Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork